Bakan Dönmez: “Madencilik sektöründe önünüzü açmak için çalışmalar yaptık”

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle hazırlanan 4. Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nı ziyaret etti. MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu öncülüğünde stantları gezen Bakan Dönmez, bilgi aldı.

2017 yılında toplam 4.3 milyar dolarlık maden ihracatı yaptıklarını ifade eden Dönmez, “Bunun yarısını doğal taşlar oluşturuyor. Dünya pazarında yüzde 30 civarında payımız söz konusu. Mermerlerimizi dünyanın dört bir tarafından görebilirsiniz. AB'den ABD'ye, uzak doğudan, Afrika, orta doğuya kadar görebilirsiniz. Bugün durduğumuz noktanın çok ötesine gitmek durumundayız” dedi.

“Madencilik sektöründe sizin önünüzü açmak için düzenlemeler yaptık”

Erol Efendioğlu ile arasındaki konuşmayı anlatan Dönmez, “Başkanımız, ‘mermerde 2.2 milyar dolar ihracatımız var, yeter ki önümüzü açın bunu 7 milyar dolara çıkartacağız' dedi. Bakanlık olarak önünüzü açmaya hazırız. Madencilik sektöründe düzenlemeler yaptık. Her birisi sizin önünüzü açmak için. Çalışan, çevreye ve güvenli madenciliğe dikkat eden sektörün yanındayız. Ama ben ruhsatı alayım, ileride fırsatı bulursam çalışırım mantığı ile hareket edenler kusura bakmasın, çekilsin. O madeni ve mermeri ekonomiye kazandıracak girişimciye fırsat tanısın. Onun için mevzuatımızda işletme planına göre, belli bir süre izleyeceğiz asgari üretim miktarının altına düşmesi halinde artık o ruhsatları iptal edeceğiz” diye konuştu.

“Dünyadaki doğal taş pazarının yüzde 10 civarını Türkiye karşılıyor”

Doğal taşın dünyada yaklaşık 23 milyar dolarlık pazarı olduğunu vurgulayan Dönmez, “Bunun yüzde 10'unu Türkiye olarak biz karşılıyoruz. Bunu 7 milyar dolara çıkarttığımızda pazar payımız 3 katı olacak” şeklinde konuştu.