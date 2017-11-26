Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa Valisi İzettin Küçük’ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Eroğlu, “Bursa’da staj yaptığım için Cumhurbaşkanımız 2003 yılında ‘Veysel hoca İstanbul’da iş bitti doğru DSİ’ye geliyorsun, Türkiye’nin su meselesini halledeceksin’ dedi. Bursa’ya baktığım zaman doğru dürüst bir yatırım yoktu. Bir seferinde düğün yapacakmış, tesisten yer istiyor” dedi.

“Uludağ’da kaçak yapıları yıktık”

Uludağ’da kaçak yapıları yıktıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, “Kusura bakmasın. Ne kadar kurum varsa yıktık. Kurum iş yapacak. Birde yer verdin vermedin kavgası oluyor. Allah’a şükür ondan kurtulduğum için sevinçliyim. Şimdi kimse benden düğün yapmak için yer istemiyor. Uludağ’da çok muazzam değişiklik yapıldı. Uludağ’da adam küçük kulübe için izin almış, oraya koca otel yapmış kaçak. Kaçak olanların hepsini yıktık. Yıkmadığımız yok. Bazıları kendisini güçlü sananlar oldu. Benimkini kimse yıkamaz dedi. Hepsini yıktık. Uludağ’da bundan sonra her şey plan ve projeye göre yapılacak. Bir santimetre bile kaçak yapı yapılamayacak. Yarışma programı ile orada yapılacak otelleri tipini, boyasını, çatısını, penceresini modern şekilde dağ otellerine sokuyoruz” diye konuştu.

“Uludağ için büyük düşünüyoruz”

Uludağ için büyük düşündüklerini dile getiren Eroğlu, şunları söyledi:

“Sadece kış turizmi değil, dört mevsim turizm olacak şekilde planlama yapıyoruz. Orada sessiz ve derinden gidiyoruz. Zaten 15’indeki çalıştayda Uludağ ile ilgili düşünceleri varsa gelsin söylesin. Uludağ’ı dört dörtlük yapmak, dünyanın en güzel merkezi haline getirmek bizim boynumuzun borcu. Yaptığımız şeyler yetmiyor. Orman köşklerinin sayısını arttıralım. Yolları genişleteceğiz, otoparklar olacak, tanıtım merkezini biran önce bitirelim. Geçen sene kar yağarken bir otelin temelini attık. Şuanda yürüyor. Önümüzdeki ay gelince temelleri atacağız. Osmangazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Orada herkesin gelip rahatça dinlenebileceği güzel mekanlar yapıldı. Ancak ayılara dikkat edelim. Onlar için içeride bir takım meyveli ağaçlar dikelim, ayılar inmesin. Geçenlerde bir vatandaş neredeyse çatıya çıkıyordu.”