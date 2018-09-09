Bakan Kurum’dan Panorama 1326’ya övgü

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Bakan Kurum, Bursa’nın beylikten cihan devletine giden tarihsel yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın tam panoramik en büyük müzesinde ağırladığı Bakan Kurum’a ilk olarak müzenin girişinde sergilenen Bursa’daki önemli olayların resmedildiği 16 büyük tablo hakkında bilgi verdi. Daha sonra bina içindeki kütüphane, okuma ve sinema salonlarını gezen Bakan Kurum, dev kubbe içine çıktığında ise şaşkınlığını gizleyemedi. Fetih gününün üç boyutlu canlandırıldığı panoramik resmi hayranlıkla inceleyen Bakan Kurum ve beraberindekiler, tarih ve kültür şehri Bursa’ya böyle önemli bir eseri kazandırmasından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Bakan Kurum, Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi’nin Bursa’nın tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Dev yapının yapım süreci hakkında Bakan Kurum’a bilgiler veren Başkan Dündar, müzenin haricinde binanın kendine has özelliği olduğunu belirterek, “Fetih Müzesi, yeşil bina konseptinde yağmur suyundan güneş enerjisine kadar faydalanıldığı, kütüphanelerin, bin kişilik gösteri merkezlerinin bulunduğu kültür yaşam merkezi olarak hizmet verecek” dedi.

Müze için özel olarak üretilen çinileri de yakından inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak anıt eserin tam anlamıyla tarih ve kültür merkezi olduğunu kaydetti. Başkan Dündar, ziyaretin sonunda Bakan Kurum’a hatıra olarak bir vazo hediye ederken, ayrıca Osmangazi’de üretilen ve ‘Bursa Karası’ olarak bilinen siyah incirden ikram etti.