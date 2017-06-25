Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » Bakan Müezzinoğlu: "Milletten Korkanlar Milletle Beraber Yürüyemeyenler, Otobanların Emniyet Şeritlerinde Yürümeye Devam Edeceklerdir"
25 Haziran 2017 16:35

Bakan Müezzinoğlu: "Milletten korkanlar milletle beraber yürüyemeyenler, otobanların emniyet şeritlerinde yürümeye devam edeceklerdir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Artık önümüze kazılan çukurların, tuzak kurulma dönemleri, istikrarsızlık üretmek isteyenlerin dönemi bitti.

Bakan Müezzinoğlu:

25 Haziran 2017 16:35

Artık Türkiye’de artık ülkemizde güven, istikrar ve işin merkezinde büyük milletin vicdanı var milletin vicdanına inanan ve güvenen kazanacaktır. Milletten korkanlar milletle beraber yürüyemeyenler, otobanların emniyet şeritlerinde yürümeye devam edeceklerdir" dedi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma programında partililerle buluştu. Binlerce partiliye hitap eden ve onlarla tek tek bayramlaşan Müezzinoğlu, "Artık önümüze kazılan çukurların, tuzak kurulma dönemleri, istikrarsızlık üretmek isteyenlerin dönemi bitti. Artık Türkiye’de artık ülkemizde güven, istikrar ve işin merkezinde büyük milletin vicdanı var milletin vicdanına inanan ve güvenen kazanacaktır. Milletten korkanlar milletle beraber yürüyemeyenler, otobanların emniyet şeritlerinde yürümeye devam edeceklerdir. Biz istiyoruz ki milletin gönül yolunda yürüyelim. Milletle gönül köprülerimizi daha güçlü kuralım, bugüne kadar bunu başardık. Bundan sonra bunu daha güçlü başarmak zorundayız. Çünkü artık ipin ucunu millete teslim ettik. Çok sevip güvendiğimiz ve onun için siyaset yaptığımız milletimize teslim ettik. Vicdanımız huzurlu bu millete inanıp güveniyoruz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!