Bakan Müezzinoğlu, yapımı devam eden Bursa Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerle şantiye alanındaki iftarda bir araya geldi. Bursa Şehir Hastanesinin 2018 sonunda anahtarının teslim edileceğini ifade eden Müezzinoğlu, "Az önce inşaatın sahibiyle görüştük. 2018 sonunda nasip olursa Bursa Şehir Hastanesini bitirip anahtarı size vereceğim dedi. Bursa Şehir Hastanesi bölgenin hastanesi olacak. 460 bin metrekare kapalı alanı, 50’ye yakın ameliyathanesi, bin 300 yatak kapasitesine sahip olacak. Türkiye çok değişik bir gelişim ve vizyon yakaladı. Sadece sağlık alanında değil birçok alanda Türkiye dünyanın gelişmiş ülkelerinin son yıllarda yapabildiği projelerin çok daha ilerisinde projeleri başardı. Bütün olağanüstü sıkıntılara rağmen önümüze çıkartılan engellere, kurulan tuzaklara, yapılan haince girişimlere rağmen Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bugün duyamadığınız projelerini yapabiliyor. Üçüncü boğaz köprüsü ne Almanya’da ne de Avrupa’da böyle bir projeyi son 10 yılda bulamaz ve göremezsiniz. Fransa, Hollanda ve İngiltere’de yok Marmararay ve Avrasya Tüp Geçidi yok, Osmangazi Köprüsü, İstanbul, İzmir otoyolu yok. Bunlar marka ve dünyanın örnek gösterdiği projeler. Şuanda yeni projelendirilen ve temeli atılmış yapımı devam eden ve hizmete girmiş olan şehir hastaneleriyle 45 bin yatak kapasiteli son derece yeni teknolojiyle yapılmış fiziki ve inşaat teknolojisi olarak son derece ileri tıbbi donanımla donatılmış bu modern hastaneleri Almanya, Fransa ve İngiltere’de göremeyeceksiniz ama Türkiye bunları başarıyor" şeklinde konuştu.

"Dünyada 15 saniye bir kişi iş kazasından hayatını kaybediyor"

Geçtiğimiz yıl olağanüstü durum nedeniyle işsizlik oranının birden yüzde 13’lere çıktığını belirten Müezzinoğlu, "Şubat ayında başladığımız istihdam eylem planıyla 5 aylık süreçte 1 milyon 200 bin üzerinde yeni istihdam sağladık. 1 milyondan fazlasını özel sektör sağladı. Ölümlü iş kazalarında dünyanın ciddi sıkıntısı var. Ülke olarak bizim de önemli sıkıntımız var. Dünyada her 15 saniyede 160 iş kazası meydana geliyor, 15 saniyede bir işçi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Her gün 6 bin kişi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölmekte. Her gün yaklaşık 6 bin kişiyi iş kazaları ve iş ortamındaki meslek hastalıkları dolayısıyla kaybediyor olmamız bu anlamda önemli uyarıcı rakam. 2002 yılında biz AK Parti olarak iktidara geldiğimizde ölümlü iş kazasında 100 bin kişiye karşılık 16.6 ölüm olurdu. Alınan tedbirlerle, yapılan yasal düzenlemelerle bu rakam 100 binde 9.6’lara geriledi. Burada bir başarı var" diye konuştu.