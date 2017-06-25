Bakan Müezzinoğlu ve Çelik’ten bayramda birlik mesajı

Müezzinoğlu ve Çelik birlikte bayram mesajı verdi.

Bayram nedeniyle Bursa’da olan her iki bakan Heykel’deki tarihi valilik binasında bir araya geldi. Bakanları Bursa Valisi İzzettin Küçük karşıladı. Bayramlaşmaya katılan bakanlar valilik çıkışında birlikte bayram mesajı verdi.

Bursalıların ve bütün İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. diyerek sözlerine başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İnşallah huzur içinde, barış içinde, kardeşlik ve sevgi dolu bayramlar yaşamayı Rabbim İslam alemine de milletimize de bizlere de nasip etsin. Bayramlar sevgi demektir, kardeşlik demektir, barışmak demektir. İnşallah kırgınlıkların, küskünlüklerin ortadan kalktığı ve birbirimize daha çok sarıldığımız, birlikte büyük millet olmanın ve birlikte büyük hedeflere yürümenin vesilesi olur bayramlarımız. Ben özellikle tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Şehit ailelerini, gazilerimizin ailelerini unutmamalıyız. Çünkü coşkularımızı bayramlarımızı geleceğe olan hayallerimizi onların fedakarlıkları sayesinde yaşıyoruz. Onları unutmayalım. Onlara olan sorumluluklarımızı hatırlayarak onların da bayramlarını tebrik ederek bayramımızı coşkuyla kutlayabilmeyi temenni ediyorum. Huzurlu, mutlu ve bereketli bayramlar diliyorum" dedi.

"Ülkeyi bir terzi makasıyla masa başında kumaş keser gibi kesip, bölüp parçalayanlar yeni bir sürecide başlatmış bulunuyorlar"

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise, Bütün Müslümanların 80 milyon vatandaşımızın Ramazan Bayramını bende tebrik ediyorum. Tabi bayramlar kardeşlik günleri dayanışma günleri ama ne acıdır ki İslam alemin de matem var. Uzunca süredir bayramları ağız tadıyla bayram tadıyla kutlayamadığımız bir sürecin içindeyiz. İnşallah bu bayram bu süreçten çıkışa vesile olur. Yeni bayramda bu matemin olmadığı, huzursuzluğun olmadığı bu süreci yakalarız. Tabi barış dini olan İslam ve kardeşliği öne çıkaran bayramların bu şekilde kutlanması ve bu şekilde mateme dönüşmesi durumunda altında İslam aleminin kendisine de bakması gerekiyor. Kendimizde bakmamız gerekiyor. Nerede yanlış yapıyoruz. Yatırımları yatlara, katlara, atlara mı yapıyoruz yoksa yatırımları gerçekten insanlığımızın geleceği barışa ve huzura mı yapıyoruz. Bu konuda da İslam aleminin mutlaka bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Ve ülke olarak 80 milyon olarak ülkenin yönetiminde sorumluluk alan arkadaşlar var. Tuzağı görmemiz gerekiyor. Tuzağı görmezsek yani önümüze konan engelleri fark edemez isek ileri bakışlı bir yaklaşım içerisinde olmazsak korkarım ki tuzaklara daha fazla düşeriz. Onun için millet olarak uyanık olmamız gerekiyor. Tuzaklara düşmeyecek şekilde öngörülerle bakışla geleceğe dayanışma içerisinde yürümemiz gerekiyor. Maalesef bölgede yüz yıllardır hesap yapıp ülkeyi bir terzi makasıyla masa başında kumaş keser gibi kesip ülkeyi bölüp parçalayanlar yeni bir sürecide başlatmış bulunuyorlar. Doğrayıp kenara koydukları ülkelere bu gün yeni bir şekil vermeye çalışıyorlar. Bu konuda çok uyanık olmamız gerekiyor. Kesinlikle bu coğrafyada ve yanı başımızda fason bazı tabelalara fırsat vermeyecek bir yaklaşımı Bayram vesilesi ile dayanışma vesilesi oluşturmamızda yarar var diyorum. Siz değerli basın mensuplarının gerek bütün Bursalıların bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” dedi.