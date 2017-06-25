Bizim medeniyetimizin kaderiyle oynamak isteyen yabancılara alet olan bir İslam dünyası yönetim anlayışının bedelini ödüyoruz" dedi.

Bakan Müezzinoğlu bayramın ilk günü Bursa’da Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin bayramlaşma törenine katıldı. Balkan coğrafyasında yaşayan Balkan Türklerine seslenen Müezzinoğlu, AK Parti hükümeti döneminde Balkanların komşu kapısı haline geldiğini söyledi. 2004 yılından bu yana Yunanistan ile yapılan tüm resmi görüşmelerde bulunduğuna dikkat çeken Müezzinoğlu, "Masanın başında önemli adımlar atılacak gibi konuşmalar oluyor ama bakıyoruz ki bir yıl geçmiş, 2 yıl geçmiş değişen fazla bir şey yok. İnşallah yanılırız. Bu sefer de yine ciddi konularda ciddi adımlar atılabileceği şeklinde görüşmeler oldu. İnşallah yanılırız ama ümit var bir geçmiş yok" dedi.

"Türk milleti, inanıyorum ki bütün hesapları bozacaktır"

Balkanlar ve Batı Trakya’nın geleceğe umutla ve güvenle yürümek için milli ve manevi değerlerine sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Bakan Müezzinoğlu, "Balkanlardaki soydaşlarımız milli ve manevi değerlerine ne kadar güçlü sarılırsa gelecekleri o kadar aydınlık ve güçlü olacaktır. Çünkü arkalarında güven duyacakları 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var. Güven adreslerinde sorun yok. Mutlaka sıkıntılar olacaktır. 150 yıldır değiştirilen bir coğrafya 150 yıldır bazen cetvelle, bazen tuzaklarla bazen ayrıştırmalarla, bazen fitne ile halen bu coğrafya üzerinde çok değişik hesapların yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Tüm bu hesapları bozabilen tek bir millet vardır. O da bu büyük Türk milleti. Nasıl Çanakkale’de bozduysak, nasıl İstiklal Harbinde o bütün hesaplar bozulduysa, nasıl bu genç Cumhuriyet kurulduysa bundan sonra da yine bu büyük Türk milleti, inanıyorum ki başkalarının yaptığı tüm hesapları özellikle bizim coğrafyamızda bizim medeniyetimizle ilgili yaptıkları bütün hesapları bozacaktır. Yeter ki biz birbirimizi daha çok sevelim ve birlik olalım" dedi

Ülke olarak huzur dolu bir ramazan geçirilse de İslam dünyasında akan kan ve güneydoğudan gelen şehit haberlerinin Ramazan’ın huzurunu, bereketini burukluğa çevirdiğini belirten Müezzinoğlu, "İslam coğrafyası son yıllarda neredeyse barışa hasret bir coğrafya oldu. Bizim medeniyetimizin kaderiyle oynamak isteyen yabancılara alet olan bir İslam dünyası yönetim anlayışının bedelini ödüyoruz. Öz eleştirilerimizi iyi yapmamız lazım. Kendi kendine ayrışan, kendi kendine çatışan ve kendi kendini yok etmeye gayret eden bir İslam coğrafyası bizi gittikçe karamsarlığa itiyor. Ama inşallah samimi Müslümanların dualarıyla yeniden buralardan çıkış yapacağız. Dönüp dolaşıp baktığımızda yine bu yükü sırtlanması gereken bu 80 milyon ülke insanımız olacak. Bizlerde bu yolculuğun içerisinde karınca kararınca yapabildiğimiz oranda sorumluluklardan asla kaçmayacağız" dedi.

"Tatil demeyen, bayram demeyen, gece demeyen, gündüz demeyen bir mücadeleyi canı pahasına veren güvenlik güçlerimiz var"

Terörle mücadelenin 24 saat kesintisiz devam ettiğine dikkat çeken Müezzinoğlu, "Tatil demeyen, bayram demeyen, gece demeyen, gündüz demeyen bir mücadeleyi canı pahasına veren güvenlik güçlerimiz var. Güvenlik güçlerimiz hangi koşullar olursa olsun bu milletin kaderiyle oynamak isteyen, bu milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen, bu ülkenin bütünlüğünü bozmak isteyen hainlerin 24 saat kesintisiz enselerinde olmaya devam edecektir. Ve bu anlamda buradan o güvenlik güçlerimize de o koşullarda yaptıkları mücadele dolayısıyla teşekkür ediyoruz. O koşullarda ki güvenlik güçlerimizin bayramını kutluyoruz. Bize de böyle bayram ortamları sağladıkları için onlara gönülden teşekkür ediyoruz. Ve inşallah bu milletin kaderiyle oynamak isteyen hangi hain olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun ister PKK’sı ister FETÖ’sü, ister DEAŞ’ı isterse onları kullanan güçler olsun bu millet birlik ve beraberliğini bozmadığı ay yıldızlı bayrağın altında istikbalini ve istiklaline sahip çıktığı sürece bütün sorunların üstesinden gelecek güçlü bir ülke, erleri olan bir milletiz. Cesur asil ve feraseti olan bir milletiz ve inşallah geleceğimiz bugünden daha güzel olacak. El birliği ile daha çok akıl teri dökerek, daha çok alın teri dökerek bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız" diye konuştu.