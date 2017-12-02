Bu program kapsamında yurtdışından ithal ettiğimiz sanayi ürünlerini Türkiye’de ürettireceğiz ve Türk sanayisinin bunların tasarımı, geliştirilmesi için bir defaya mahsus masraflarının ya tamamını veya bir kısmını destekleyeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ iş birliğiyle düzenlenen Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Fuarı, Kalıp Avrasya 2017 ve Bursa Otomasyon Fuarı’nı aynı çatı altında buluşturan Bursa Endüstri Zirvesi’ni ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Özlü, Bursa’da güzel bir fuarı ziyaret ettiklerini belirterek, “Türkiye büyüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye daha da büyüyecek. Tabii Türkiye, sanayi ve teknolojiyle büyüyecek. Bugün bu fuarda gördüklerim beni çok umutlandırdı. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye sanayisi kendi teknolojisini üretecek. Türk sanayisi, teknoloji transfer eden değil teknoloji üreten bir yapıya kavuşacak. Bizim bütün çalışmalarımız Türkiye’nin daha yüksek katma değerli ürünler üretebilmesi, daha fazla kar etmesi daha fazla büyümesi üzerinedir. Bakın teknoloji eşittir katma değer demektir. Teknoloji eşittir, yüksek kazanç demektir ve teknoloji rekabet gücü demektir. Teknoloji ihracat demektir, bütün bunları topladığımız zaman Türkiye’nin büyümesi demektir” dedi.

“Yurtdışından ithal ettiğimiz sanayi ürünlerini Türkiye’de ürettireceğiz”

Fuarda gördüklerinin kendisini umutlandırdığını dile getiren Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye teknoloji ile büyüyecek, Türkiye sanayisiyle büyüyecek ve bugün bu fuarda gördüklerim umutlandırdı. İnşallah böyle fuarların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Biz bakanlık olarak hükümet olarak bunları destekleyeceğiz. Bakın bu sene sadece KOSGEB’den 500 milyon liralık bir destek programı açıkladık. Bu program ithal sanayi ürünlerinin yerleştirilmesi programıdır. Bu program kapsamında yurtdışından ithal ettiğimiz sanayi ürünlerini Türkiye’de ürettireceğiz ve Türk sanayiinin bunların tasarımı, geliştirilmesi için bir defaya mahsus masraflarının ya tamamını veya bir kısmını destekleyeceğiz.”