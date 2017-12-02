Bakan Özlü’den uzay merkezine övgü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıFaruk Özlü, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) incelemelerde bulundu. Bakan Özlü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BTSO işbirliği ve TÜBİTAK katkılarıyla yapılan GUHEM’in Türkiye’nin gelecek hedeflerini temsil eden bir proje olduğunu söyledi.

Özlü’nün Bursa ziyaretinden dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bugün Bursa’mızın birçok değerini inceliyoruz. Bursa, bir sanayi şehri, kültür şehri, tarih ve tarım şehri. Bursa’da Allah vergisi çok güzel özellikler var” dedi.

Başkan Aktaş, her hafta bir bakanın ziyaret ettiği Bursa’ya geçen hafta da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun geldiğini hatırlatarak, “Bursa ve Uludağ ile ilgili heyecanımızı anlattık. Hemen akabinde bazı çalışmalar başladı. Genel müdürlüklerimiz, Valilik, DSİ, Milli Parklar ve Orman ile istişarelerimiz başladı. Muhakkak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mızın da bu manada öngörüleri, çalışmaları var. Kendisine müteşekkirim. İnegöl’den de biliyorum yaptıkları katkıları ve destekleri” diye konuştu.

Bursa’da önemli projeler olduğunu belirten Bakan Özlü, “TEKNOSAB’da incelemelerde bulunacağız. Bursa’da KOBİ ölçekli sanayi sitelerinin oluşturulacağı bir KOBİ OSB çalışması var. Bu projeyi gözden geçireceğiz. Yerli marka otomobille ilgili süreç başladı. Bu süreçle eş zamanlı bir şekilde Bursa’da bir otomotiv test merkezi kurulması için imza atacağız. Yenişehir’de hem inceleme yapacağız hem de Yenişehir Otomotiv Test Merkezi’nin imzasını atacağız” dedi.

Açıklamalarının ardından Başkan Aktaş, Bakan Özlü’ye bir tablo hediye etti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve milletvekillerinin de katıldığı ziyaretin ardından Bakan Özlü, GUHEM’i ziyaret etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Büyükşehir Belediyesi ve BTSO işbirliğiyle TÜBİTAK katkılarıyla yapılan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’dan bilgi aldı. GUHEM’in Türkiye’nin gelecek hedeflerini temsil eden bir proje olduğunu söyleyen Bakan Özlü, Başkan Aktaş ile Burkay’ı tebrik etti. Bakan Özlü, daha sonra TEKNOSAB ile otomotiv test merkezinde de incelemelerde bulundu.