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24 Ağustos 2018 01:49

Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleri ile bayramlaştı

Kurban bayramı dolayısıyla Bursa’ya giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali İzzettin Küçük ile bayramlaşma gezilerini şehit aileleriyle devam ettirdi.

Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleri ile bayramlaştı

24 Ağustos 2018 01:49


Selçuk, ilk olarak Hakkari Çukurca’da şehit olan Er Harun Arvas’ın evini ziyaret etti. Şehidin babası Abdurrahman Arvas, “Onlar bedenlerini siper etmeseler biz burada olmazdık” dedi.


Bakan Selçuk, İstanbul’da şehit olan polis memuru Sinan Acar’ın evine de ziyaret gerçekleştirdi. Şehidin annesi Gülşen Acar, “Bakanlık olarak bizi hiç yalnız bırakmadınız, sağ olun” dedi. Anne Acar, “Oğlum bana bir sene önce şehit olacağını rüyasında gördüğünü söylemişti” diye konuştu. Baba Erdem Acar ise oğlunun şehit olmadan 13 gün önce nişanlandığını belirtti.


Bakan Selçuk, Mardin Savur’da şehit olan Uzman Onbaşı Sinan Yaylı ve Hakkari Yüksekova’da şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan’ın ailelerini de yalnız bırakmadı. Şehit aileleri ile bayramlaşan Bakan Selçuk, her zaman yanında olacaklarını belirterek ailelere Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ziyaretler şehitlerin ruhuna duaların okunmasıyla son buldu.




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