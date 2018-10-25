Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan Fetih Müzesi'ne övgü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin klasik müzeciliğin ötesinde tarihi adeta yaşayarak anlatan muhteşem bir eser olduğunu söyledi.

Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı dünyanın tam panoramik en büyük müzesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ‘şaheser' olarak nitelendirdiği yeşil sertifikalı akıllı binayı Türkiye'de yeni müzecilik yaklaşımına örnek olarak gösterdi. 42 metre açıklığındaki dev kubbe içinde Bursa'nın fetih gününün 3 boyutlu resmedildiği müzenin heyecan verici olduğunu ifade eden Alpaslan, “Osmangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu bu şaheser yapıyı büyük bir heyecan ve zevkle gezdik. Bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı tebrik ediyorum. Bursa'mız ve ülkemize çok önemli bir eser kazandırıldı. Bu müze sayesinde Bursa'nın diğer tarih, kültür ve turizm değerleriyle birlikte daha fazla yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz olacak. Klasik müzeciliğin yanında böyle etkileyici eserler de yaparak ülkemizde müzecilik anlamında yeni bir yaklaşımı kazandırmamız lazım. Panorama 1326, özellikle yeni neslin çok daha etkileneceği, tarihimizi ve kültürümüzü bir nevi yaşayarak göreceği çok fonksiyonel bir eser olmuş” dedi.