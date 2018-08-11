Bakırcılık da tarih oluyor

İnegöl’de bakırcı ve kalaycı olarak bilinen Recep Serbest isimli esnaf, bakırcılığın İnegöl’de tamamen bittiğini, sadece parlatma ve tamir işleri yaptıklarını ifade etti. Babası İsmet Serbest’in 60 yıl, kendisinin ise 20 senedir bu mesleği icra ettiğini belirten Recep Serbest, "Babam 70 yaşlarında. Bu mesleği yaklaşık 60 senedir yapıyor. Biz de babamızdan gördük ve bu mesleğe başladık. Ben de yaklaşık 20 senedir bu işi yapıyorum. Ömrümüzün yettiği kadar bu işi yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakırcılığın İnegöl’de tamamen bittiğini ifade eden Serbest, şu ifadeleri kullandı: "Bakırcılık eskiden halk tarafından talep gören bir meslekti. Tabiî sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Git gide bakıra talep azalmaya başladı. Müşterinin talepleri tamamen bitti diyebiliriz. Bakır ile ilgili bize gelen tek talep süs eşyası. Eskiden bakır işi de yapardık. Şu anda yaptığımız tek şey burada tamir işi ve parlatma. Kulp değiştiriyoruz ve buna benzer şeyler yapıyoruz. Babamla birlikte çalışarak hayatımızı bu şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Recep Serbest, "Allah’a çok şükür kazancımız iyi. Rabbim bütün esnafımızın yardımcısı olsun. Bizler e ne kazanırsak şükrediyoruz. Yaptığımız işlemleri başka esnaflar yapmıyor. Çünkü ürün kırılınca veya bozulunca artık insanlar yenisini alıyor. Onu tamir ettirme gibi bir şey olmuyor genelde. Bizim yaptığımız işleri de İnegöl’de başka kimse yapmıyor. Artık İnegöl’de numuneyiz diyebiliriz" şeklinde konuştu.