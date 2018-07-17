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17 Temmuz 2018 10:42

Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu başladı

Nilüfer Belediyesi’nin Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlediği Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu’na katılan çocuklar, düzenlenen atölyelerde farklı deneyimler kazanıyor.

Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu başladı

17 Temmuz 2018 10:42


Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ve Nilüferli çocukların yaz aylarında heyecanla beklediği Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu başladı. 7-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen yaz okulunun ilk konukları, Kültür Mahallesi çocukları oldu. Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen atölyelerde çocuklar, bir yandan yeni arkadaşlıklar edinirken, bir yandan da farklı deneyimler kazanıyor. Çocuklar, doğanın içinde eğitmenler eşliğinde resim çizerken, ebru çalışması yaparak da farklı bir sanat dalını uygulayarak öğreniyorlar. Yaşıtlarıyla gün boyu vakit geçiren çocuklar, halk oyunları, drama ve ritim atölyelerinde de keyifli anlar yaşıyor. Nilüfer Belediyesi’nin üç öğün beslenme ve ücretsiz ulaşım imkânı sunduğu Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu, 10 Ağustos tarihine kadar Nilüfer’in 43 mahallesinden çocukları ağırlamaya devam edecek.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bütün çocukları Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu’na davet etti. Başkan Bozbey, “Yaz okuluna katılan çocuklar, mahalle arkadaşlarıyla birlikte bir gün boyunca hem bilimle hem sanatla iç içe güzel vakit geçiriyor. Bu imkândan bütün çocuklarımızın yararlanmalarını istiyorum” diyerek ailelere çağrıda bulundu.


Çocuklarının, Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu’na göndererek güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler, bulundukları mahallelerin muhtarlıklarına giderek kayıt yapabilir ve


Nilüfer Belediyesi’nin telefonlarından detaylı bilgi alabilir.




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