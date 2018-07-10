Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu başlıyor

Nilüfer Belediyesi, yaz tatili boyunca çocuklara ve gençlere yönelik kültür sanat ve spor yaz okulları ile çeşitli atölyeler açmaya devam ediyor. Çocukların yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirebilmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler ilgi görüyor. Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu da yeni sezonu açıyor. 2016 sezonundan bu yana bin 500’e yakın çocuğun katıldığı Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu, yeni sezonda da 43 mahalleden, 7-12 yaş arasındaki bin çocuğu, bilim ve sanatla buluşturacak.

Yeni arkadaşlıkların edinildiği, çocukların, doğanın içinde sanat ve bilimle buluştuğu Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu, bu yıl da dopdolu programıyla 16 Temmuz’da başlıyor. Balat Atatürk Ormanı’nda günübirlik düzenlenecek olan etkinliklere katılacak olan çocuklara, üç öğün beslenme ve ulaşım imkanı ücretsiz olarak sunuluyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüferli çocuklara, kampa katılarak güzel bir gün geçirmeleri çağrısında bulundu. Bozbey, “Bu yıl drama, halk oyunları, resim, ritim, ebru ve bilim atölyelerinin gerçekleştirileceği Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu’na katılacak olan çocuklar, hem öğrenecek hem de keyifli bir gün geçirecek. 16 Temmuz’da Kültür Mahallesi çocuklarının iştirakiyle başlayacak olan Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu, 10 Ağustos Perşembe günü Yolçatı ve Doğanköy Mahallesi çocuklarının katılacağı programla sona erecek. Bütün çocuklarımızı bu süre içinde kampa katılmaya davet ediyorum” dedi.