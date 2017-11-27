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27 Kasım 2017 12:13

Balıkçı barınağında mangal keyfi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde balıkçı barınağında mangal partisi yapıldı.

Balıkçı barınağında mangal keyfi

27 Kasım 2017 12:13


Gemlik Balıkçılar Derneği’nin balıkçı barınağında yaptığı mangal partisi ilgi gördü. Mangal ziyafetine Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, meclis üyeleri, balıkçılar ve aileleri katıldı. Parti, sahilde tekne turu ile başladı. Balıkçı teknesinin dümenine Başkan Refik Yılmaz ve Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü geçti.


Refik Yılmaz, “Büyükşehir ve bakanlığımızın da desteğiyle körfezde önemli bir temizlik hareketi başlattık. Şimdi sahillerimizde farklı balıklar da bulunuyor. Balıkçılarımız Gemlik’in ve denizlerimizin değerini bilerek hareket ediyor. Aileleri ile birlikte bu güzel alanlardan istifade edebiliyor. Gemlik’i daha güzel, daha yaşanabilir bir yer yapacağız” dedi.


Balıkçı teknesi ile yapılan gezi sonrasında davetlilere ve balıkçılara ızgara balık ikram edildi.




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