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25 Aralık 2017 17:26

Balıkçılar sandık başına gitti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş güven tazeledi.

Balıkçılar sandık başına gitti

25 Aralık 2017 17:26


Derneğin olağan kongresi Mudanya Balıkçı Barınağı Belediye Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. 150 üyesi bulunan derneğin kongresine 73 üye iştirak etti. faaliyet raporu ve yönetim kurulu raporunun ibrasının ardından seçime gidildi. Tek liste ile gidilen seçim üyelerin oy birliği ile açık oylama ile yapıldı. Çetin Ateş’in listesi 3 yıllığına göreve geldi.


Yeniden seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Ateş, “3 dönemdir derneğimizin başkanlığını yürütmekteyim. Arkadaşlarımın güveni sayesinde derneğimizde birlik ve beraberliği temin ettik” dedi.


yönetim kurulu Çetin Ateş, Ali Topçu, Engin Ünsal, Özcan Özbey, Hüsmen Doğruer’den oluştu. Denetim kurulu üyeliklerine ise Erdoğan Oktay, Mustafa İnce ve Mehmet Karabınar getirildi.




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