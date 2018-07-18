Balıkpazarı Hamamı hizmete açıldı

yüzyıla ait Balıkpazarı Hamamı’nı kültür merkezi olarak vatandaşın hizmetine sundu.

2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmasıyla kültür merkezine dönüştürülen Balıkpazarı Hamamı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Solaksubaşı Mehmet Ağa tarafından yaptırıldığı rivayet edilen 265 metrekarelik yapının restorasyon çalışmaları, 2 milyon 385 bin TL’ye mal oldu. Kimyevî enjeksiyonla temeli tahkim edilen yapının taş duvarlarına da aynı işlem uygulandı. Yapının taşıyıcı ahşap elemanları da yenilenirken, eski sıvalar raspayla sökülerek yeni sıva ve boyama işlemi gerçekleştirildi. Mermer kaplamaların değiştirildiği kültür merkezinde, kubbe ve tonozlardaki çatlaklar için güçlendirme çalışmaları ve dış cephe ahşap-sıva boya tadilatları yapıldı. Ayrıca çatı bölümünün yalıtımı yapılarak, kiremitleri ile birlikte yapının bütün elektrik ve mekanik tesisatı tamamen değiştirildi.

Gemlik’in, Marmara bölgesindeki en önemli limanlarından biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin dördüncü büyük serbest bölgesinin ilçede bulunmasının hızlı bir kalkınmaya neden olduğunu belirtti. Serbest bölge ve limanların, Bursa ve yakın bölgelerde üretilen sanayi ve tarım ürünleri için ihracat ve ithalat kapısı olduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, Gemlik’in zeytinciliği ile ülkemizde ve dünyada söz sahibi olduğunu hatırlattı. Başkan Aktaş, 110 bin kişilik nüfusuyla Bursa’nın önemli ilçelerinden olan Gemlik’in ‘ilk kurulan kentlerden biri olarak’ şehircilik tecrübesi bulunduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’in değişim ve dönüşümüne katkıda bulunduğunu ve yaşanabilir ilçelerden biri olması için çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bugün, 2015 yılında başlatılan restorasyon sonrası kültür merkezi olarak planlanan Balıkpazarı Hamamı’nın açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Plan şemalarına göre, hamam yapılarının 15. ve 16. yüzyıllarda inşa edildiği görülüyor. Net 265 metrekare büyüklüğe sahip olan bu hamam, Gemlik’in kültür hayatına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Millet Kıraathanesi vurgusu

Büyükşehir Belediyesi olarak Gemlik’te önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ’Millet Kıraathaneleri’ne de değindi. Bursa merkez ve diğer ilçelerde ortaya koyacakları kıraathanelerle bu olguyu Türkiye geneline göre çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceklerini anlatan Başkan Aktaş, "Sadece oyun oynanan, etrafını sigara dumanlarının kapladığı kahvehanelerden ziyade kitap okunan, kaliteli sohbetlerin yapıldığı, çayın ve kekin ikram edildiği kaliteli mekanlara kadın ve erkek herkesin ihtiyacı var. Kahvehane işletenler yanlış anlamasın. Onlar da bir ihtiyaç olabilir ama şehirlerin kaliteli buluşma mekanlarına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız da bunu kastetmişti. Balıkpazarı Kültür Merkezi de bu ihtiyacı karşılayacaktır. Yoğun olarak kadınlar istifade edecektir. Gemlik ve bu bölgeye değer katacaktır. Kültür Merkezi’nin işletmesini de Gemlik Belediyesi en iyi şekilde yapacaktır. Vatandaşın kafasını dinleyip sohbetlerini yapacağı güzel bir mekanı kazandırdık. Gemlik’e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gemlik, Mudanya ve diğer ilçelerde ciddi şekilde altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Alinur Aktaş, insanların daha kaliteli sular kullanması, dere ve denizlerin daha temiz akması hedefiyle yatırımların devam ettiğini dile getirdi. Ulaşım ve yol konusunda ciddi atılımlar içerisinde olduklarını aktaran Başkan Aktaş, tek gayelerinin insanların rahat ve sağlıklı bir şekilde yaşadıkları bölgelerde ulaşımlarını sağlamak olduğunu belirtti. Kırsaldan merkeze kadar birçok bölgede asfalt çalışmalarının sürdüğünü anlatan Aktaş, hizmetlerin bir bir yerine gelmesi için tüm gayreti ortaya koyduklarını söyledi. Başkan Aktaş, "Bazı hizmetler bir mahalleyi, bazı hizmetler de tüm ilçeyi ilgilendirir. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız kamulaştırma çalışmaları var. İkinci etabıyla alakalı belediye başkanımızla görüşüyoruz. İkinci etaba da başlayacağız. Gemlik’in pırıl pırıl bir merkeze sahip olmasını istiyoruz. Dünya genelinde bir çekim merkezi olmasını arzuluyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da 2018’de her hafta bir açılış ya da temel atma hedefiyle yola çıktıklarını, Balıkpazarı Kültür Merkezi ile hizmete yeni bir halka eklediklerini dile getirdi. Tarihi eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptıklarını söyleyen Yılmaz, Paşa ve Yalı konaklarının ardından Balıkpazarı Kültür Merkezi’nin de ilçeye kazandırıldığını ifade etti. Gemlik’in kültürel hayatına ‘yapılan restorasyonlarla’ katkı sunduklarını anlatan Yılmaz, birçok faaliyete ev sahibi olacak mekanı kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Balıkpazarı Kültür Merkezi hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler, kültür merkezini ve fotoğraf sergilerini ziyaret etti.