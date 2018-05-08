Balkan büyükelçilerinden Kardelen’e tam not

Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadovic, Karadağ Büyükelçisi Branko Milic, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mutsunski, Kosova Büyükelçisi Avni Spahiu, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Bosna Hersek Konsolosu Rabija Masic, Romanya Ticari Ataşesi Corneliu Diaconita, Bulgaristan Ticari Ataşesi Aleksandar Aleksandrov, Hırvatistan Büyükelçi Elçi Müsteşarı Hrvoje Cikovic, Bulgaristan TSO Başkanı Tsvetan Simeonov, Arnavutluk Fahri Konsolosu Naci Doğru yer aldı.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan İlka Şekerleme Genel Müdür Mümin Akgün, heyete üretimleri hakkında bilgi verdi. Akgün, Bursa’ya mahsus bir ürün olan kestane şekerini hijyenik bir ortamda üreterek bütün dünyaya sattıklarını, üretimin tüm aşamalarında kaliteye önem verdiklerini anlatarak, “İlka Şekerleme olarak, 80 dolayında farklı ürünü, 3 marka ile pazara sunuyoruz. Talep eden firmalar için de farklı markalarda da üretim yapıyoruz” dedi.

Mümin Akgün, Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin köklü bağları olduğunu da belirterek, bu ülkeler ile ticari ilişiklere çok önem verdiklerini ifade etti. Akgün Balkanlardan kestane veya yarı mamul ürün getirebileceklerini bunun için bazı girişimleri olduğunu da belirtti.

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de, kendilerine ait Türkiye’deki 22 mağaza, bayileri aracılığı ile yurt içi ve dışında açtıkları mağazalar ve muhtelif satış noktalarında ürünlerini müşterinin beğenisine sunduklarını söyledi. Özdemir, “Türkiye’nin yanı sıra, yurt dışı pazarlarda da satış yapıyoruz. Farklı ambalajlar ile ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Yurt içi ve dışındaki fuarlara katılarak kestane şekerini tanıyoruz” diye konuştu.

Kardelen Kestane Şekeri’nin Suudi Arabistan’da 4 mağazası olduğuna vurgu yapan Deniz Utku Özdemir, dost ve kardeş Balkan ülkelerinde de mağazaları olmasını istediklerini ve ilk mağazalarını Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin Saray Bosna şehrinde açmak için girişimlere başladıklarını söyledi. Özdemir, diğer Balkan ülkelerinde de mağaza açmak istediklerini sözlerine ekledi.