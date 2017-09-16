Balkan CUP Başladı

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor’un ev sahipliğinde İnegöl Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta Romanya temsilcisi CSM Bükreş, Sırbistan temsilcisi Jedinstvo’yu 3-1 mağlup ederek finale kaldı.

Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

CSM. Bükreş: Bumitru Clhubiu, Barreto Pena, Vologa Robert, Bontea Gabriel, Burtsev Sergel, Albea Veniamin (Romanescu Tubor, Bumitrche Mihai, Milotin Ghorghe, Thaller Mixamilian,

Jedinstvo: Pesut Ugljesa, Radisic Miroslav, Bjelica Goran, Milic Milos, Micic Tomo, Roljic Branko (Majstorovic Nikola, Radivojevic Stefan, Bojicic Bosko, Skrbic Aleksandar)

Setler: 25-23, 26-24, 22-25, 25-22

Süre: 106 dakika (27,30,22,27)

Şampiyon Challenge Cup’a gidecek

2017 Balkan Kupası’nda İnegöl Belediyespor’un yanı sıra CSM Bucuresti (Romanya), OK Radnik (Bosna-Hersek) ve Jedinstvo (Sırbistan) ekipleri mücadele edecek. Bugün oynanan ilk maçların ardından pazar günü ise galip takımlar kendi aralarında, mağlup takımlar kendi aralarında sıralama müsabakaları oynayacak. Balkan Kupasını kazanacak ekip, Challange Kupasına 2. Turdan itibaren katılma hakkı elde edecek.