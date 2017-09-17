Balkan Cup’ta şampiyon İnegöl Belediyespor

Final maçında CSM Bükreş’i 3-1’lik skorla yenerek şampiyon olan İnegöl Belediyespor, Challenge cup turnuvasına katılmaya hak kazandı.

İnegöl Belediyespor’un ev sahipliğinde İnegöl’de iki gün süren Balkan Cup voleybol turnuvasının şampiyonu İnegöl Belediyespor olurken, ikinci Romanya temsilcisi CSM. Bükreş, üçüncüsü Bosna Hersek temsilcisi Radnik Bijeljina oldu. Sırbistan ekibi Jedinstvo ise turnuvayı son sırada tamamladı.

Bosna Hersek temsilcisi Radnik Bijeljina’yı 3-0 yenerek finalde Romanya temsilcisi CSM Bükreş’in rakibi olan turuncu-lacivertli ekip, finalde CSM Bükreş’i 25-14, 21-25,25-12 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa imza attı.

Aktaş: "Challenge Cup’ta mücadele vereceğiz"

Maçın ardından kupa törenine geçildi. Kupayı alan İnegöl Belediyesporlu ekip büyük sevinç yaşadı. Törende konuşan İnegöl Belediyespor ve İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “8 yıl önce kurulmuş olan bir takımımız. Önce birinci lige çıktık. Ardından Balkan Cup şampiyonu olduk. Keyifli bir voleybol şöleni oldu. Kasım ayından Challenge Cup’ta mücadele vereceğiz. Avrupa maceramız başlıyor. Bu şehirde bir voleybol gerçeği var. İlmek ilmek dokunarak bu günlere geldi bu takım. İnegöl ekonomide, sanayide önemli bir yere sahipken, sporda da artık önemli bir yere ve öneme sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

İnegöl Belediyespor Teknik Direktörü Levent Zoroğlu ise, “8 yıl önce kurulmuş çok genç bir takımız. Avrupa hayalinin içinde olduğumuz için bu hayali gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Şu ana kadar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. İnşallah Avrupa’da da İnegöl’ü temsil etmeye çalışacağız. İnegöl markalarıyla ön planda. Spor anlamında da artık ön plana çıktık” dedi.

Salon: İnegöl

Hakemler: Ali Bağde, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Klapwijk Niels, Antanovich Sierhei, İbrahim Ersin Başaran, Gökhan Çatal, Hüsaj Gazmend, (Caner Dengin, Berkay Bayraktar, Mehmet Almaz, Tunç Ayhan, Cansın Çınar, Mustafa Kırıcı, Anıl Tokat )

CSM. Bükreş: Bumitru Clhubiu, Barreto Pena, Vologa Robert, Bontea Gabriel, Burtsev Sergei, Albea Veniamin (Romanescu Tubor, Bumitrche Mihai, Thaller Mixamilian, Milotin Ghorghe,)

Setler: 25-14, 21-25,25-12, 25-23

Süre: 106 dakika (22,31, 24, 29 )