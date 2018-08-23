Balkan Partisine akın ettiler

günü düzenlenen Balkan Partisine gençler akın etti. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı partide gençler Bulgaristan, Makedonya, Yunan ve Türk müziği eşliğinde eğlendi.

Bursa’da artık geleneksel hale gelen Balkan partisinde bu yıl izdiham yaşandı. Yaklaşık 3 bin kişi partiye katılırken DJ Samet Kurtuluş’un çaldığı Bulgaristan, Makedonya, Yunan ve Türk müziğinin kıvrak ezgileri ve 4 bayan dansçı geceye damga vurdu. Balkan partisinde adım atacak yer kalmazken parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Geleneksel hale gelen Balkan Partisi ile ilgili açıklamalarda bulunan DJ Samet Kurtuluş," Bu bölgede hiç böyle bir etkinlik yoktu. Biz bu partiyi 9 senedir yapıyoruz. Bursa’da 800 bine yakın balkan var dolayısıyla talep çok. Bizde Balkan ülkelerinde gördüğümüz öğrendiğimiz etkinlikleri buraya getirerek buradaki gençlerle buluşturduk. Bu böyle devam edecek" dedi.