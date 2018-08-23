Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 05:26

Balkan Partisine akın ettiler

Bursa’da her bayramın 2.

Balkan Partisine akın ettiler

23 Ağustos 2018 05:26

günü düzenlenen Balkan Partisine gençler akın etti. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı partide gençler Bulgaristan, Makedonya, Yunan ve Türk müziği eşliğinde eğlendi.


Bursa’da artık geleneksel hale gelen Balkan partisinde bu yıl izdiham yaşandı. Yaklaşık 3 bin kişi partiye katılırken DJ Samet Kurtuluş’un çaldığı Bulgaristan, Makedonya, Yunan ve Türk müziğinin kıvrak ezgileri ve 4 bayan dansçı geceye damga vurdu. Balkan partisinde adım atacak yer kalmazken parti sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.


Geleneksel hale gelen Balkan Partisi ile ilgili açıklamalarda bulunan DJ Samet Kurtuluş," Bu bölgede hiç böyle bir etkinlik yoktu. Biz bu partiyi 9 senedir yapıyoruz. Bursa’da 800 bine yakın balkan var dolayısıyla talep çok. Bizde Balkan ülkelerinde gördüğümüz öğrendiğimiz etkinlikleri buraya getirerek buradaki gençlerle buluşturduk. Bu böyle devam edecek" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç