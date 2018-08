Balkanlara kardeş eli

Kosova’da hisse kurbanları kesip online olarak hisse sahiplerine izleten Deniz Feneri Derneği kesilen etleri de ihtiyaç sahibi sofralara ulaştırdı.

Türkiye’deki yardım kuruluşları ve bazı vakıflar, topladıkları kurban hisselerini dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaştırdı. "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla gerçekleştirdiği kurban organizasyonunu Türkiye’nin yanı sıra 40 ülke ve bölgede gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği, Balkanlarda da toplanan hisse kurbanların kesim işlemlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

20 binin üzerinde toplanan hisse vekalet kurbanla 500 bin yoksulun sofrasına et ulaştırdıklarını belirten Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, "Balkanlar Evlad-ı Fatihan kardeşlerimizin Osmanlı’nın bir hatırası olarak varlıklarını devam ettirdikleri coğrafyalar. Onlar yaşadıkları bölgelerde bizleri temsil ediyorlar. Biz ise bulunduğumuz her yerde onların her daim yanında ve desteğinde olmamız gerektiği bilincindeyiz. 500 yıla yakın bir süre Balkanlar’da adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı ecdadımız bizim yüzümüzü kızartacak hiç bir iz bırakmamış geride. Bilakis iftiharla ve rahmetle andığımız ecdadımız, hem adaleti her daim tesis etmiş, hemde yüzyıllardır ayakta kalmış tarihi eserler bırakmış geride. Cami, medrese köprü vebenzeri tesisler ecdadın birer hatırası olarak dimdik ayakta. Bunlardan bazılarını son dönemde ülkemizin göz bebeği kuruluşu TİKA restore etmek suretiyle ecdada yakışan bir hale getirdi. Balkanlar kısa bir aradan sonra bizim yeniden döndüğümüz Anavatanımız bu bölge için yapmamız gereken çok iş var. Bizler kurban ve benzeri vesilelerle buralara gelmeye devam edeceğiz. Bir ayağımız hep bu bölgede olacak. Bu bölgedeki kardeşlerimize biz onları unutmadığımızı her daim yanlarında olacağımızı göstermek üzere buradayız. Kestiğimiz kurbanların etlerini bölgenin en fakir ailelerine ve Kuran Kurslarında okuyan yavrularımıza ulaştırıyoruz. Bizim onlarla yeniden buluşup kucaklaşmamız ve kardeşlik bağlarını güçlendirmemiz için Kurban Bayramı güzel bir vesile iyi bir fırsat. Bütün halkımızın bu bölgeye sık sık ziyarete gelmesini onlarca yıl süren fasılayı kapatmalarını arzu ediyoruz" dedi.