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21 Ağustos 2018 08:55

Balkanlarda bayram namazı heyecanı

Tüm Müslüman alemi Kurban Bayramını kutlarken Balkanlar’da özellikle ecdat camilerinde bayram namazı heyecanı yaşandı.

Balkanlarda bayram namazı heyecanı

21 Ağustos 2018 08:55

Türkiye’den gelen ve Kosova’da yaşayan binlerce Müslüman Kosova’nın tarihi şehri Prizren’de Osmanlı İmpratorluğu’ndan kalan camileri doldurdu.


Priştine’ye 100 kilometre mesafede olan Yeşil Bursa’nın kardeş şehri ve Kosova’nın tarihi ve yeşili bol kenti olarak bilinen Prizren’de binlerce Müslüman Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Sinan Paşa Caminde bir araya geldi. Aynı safta toplanan Müslümanlar bayram namazını birlikte eda etti. Bayram namazı sonrası okunan hutbede Kurban kesmenin ve bayramlarda uzak bölgelerdeki yakın akrabayı ziyaretin faziletleri anlatıldı.


Namaz sonrası binlerce kişi cami önünde bayramlaşırken Türk Kızılay’ı da Balkanlar’daki Müslümanları yalnız bırakmadı. Türkiye’den gelen Kızılay ekibi Sinan Paşa Cami çıkışında lokum dağıttı.




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