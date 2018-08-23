Balkanlar’da Osmangazi İmzası

17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlendi. 4 gün boyunca kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya’dan toplam 53 sporcu katıldı. Milli Takım adına mücadele eden Osmangazi Belediyespor’un başarılı badmintoncuları, şampiyonaya damga vurdu. Ferdi müsabakalarda tek bayanlar kategorisinde raket sallayan Osmangazili Ayça Özgür ikinci, tek erkekler kategorisinde ise Semih Gülmez üçüncü oldu. Bunun yanı sıra ay-yıldızlı ekip, tüm ülke takımlarını yenerek finale kaldı. Finalde Sırp rakiplerine 3-2 mağlup olan Osmangazili sporcular, takım müsabakalarında ikincilik başarısını elde etti. Böylece 17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz ve 1 gümüş madalya ile şampiyonadan ayrıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ülkemizi uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil eden Badminton Takımı sporcularını tebrik ederek, “Bu tür müsabakalarda dereceler kazanıp, milli takımımıza katkıda bulunmak bizler için büyük önem arz ediyor. İnşallah sporcularımız başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edecek” dedi.