Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 13:33

Balkanlar’da Osmangazi İmzası

Sırbistan’da düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Balkan Şampiyonası’nda milli takım formasıyla Türkiye’yi temsil eden Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, kazandığı başarılarla göz doldurdu.

Balkanlar’da Osmangazi İmzası

23 Ağustos 2018 13:33


17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlendi. 4 gün boyunca kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya’dan toplam 53 sporcu katıldı. Milli Takım adına mücadele eden Osmangazi Belediyespor’un başarılı badmintoncuları, şampiyonaya damga vurdu. Ferdi müsabakalarda tek bayanlar kategorisinde raket sallayan Osmangazili Ayça Özgür ikinci, tek erkekler kategorisinde ise Semih Gülmez üçüncü oldu. Bunun yanı sıra ay-yıldızlı ekip, tüm ülke takımlarını yenerek finale kaldı. Finalde Sırp rakiplerine 3-2 mağlup olan Osmangazili sporcular, takım müsabakalarında ikincilik başarısını elde etti. Böylece 17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz ve 1 gümüş madalya ile şampiyonadan ayrıldı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ülkemizi uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil eden Badminton Takımı sporcularını tebrik ederek, “Bu tür müsabakalarda dereceler kazanıp, milli takımımıza katkıda bulunmak bizler için büyük önem arz ediyor. İnşallah sporcularımız başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç