Balkanların bütün renkleri Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balkan ülkelerinden gelen dansçılara şehri tanıtarak, Bursa'nın Balkanlar için değerine işaret etti.

‘13. Uluslararası NAKEM Balkan Festivali', bu yıl 6 - 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Hırvatistan, Romanya, Arnavutluk ve Sırbistan olmak üzere 8 ülkeden, 10 ekip, 380 dansçı ve müzisyen Bursa'da kültürlerini tanıtıyor.

Festival nedeniyle şehre gelen ekipler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Başkan Aktaş, Büyükşehir misafirlerine Bursa'yı tanıttı, kentle ilgili sorularını cevapladı. Aktaş, Balkan ülkelerinden çok sayıda vatandaşın yaşadığı Bursa'nın, 3 milyona yakın nüfusuyla, farklı kültürleri bir arada bulundurduğunu söyledi. Geleneksel değerlerin yaşatılmasının güzelliğine vurgu yapan Başkan Aktaş, konuklarına, Bursa'ya özgü hediyeler verdi.

Namık Kemal Halk Oyunları GSK temsilci ve üyelerinin de heyete eşlik ettiği ziyaret, renkli görüntülere imza attı. Millî kostümleriyle ilgi çeken dansçılar, ziyaretten dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, hediyeler takdim etti.