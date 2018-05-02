Baltalı katil tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Seçkin M., para istemek için önce akşam Hocaköy Mahallesi’nde ikamet eden 44 yaşındaki Burhan T.’nin evine gitti. Evin kapı girişinde konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı ve tartışma kavgaya dönüştü. Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Seçkin M. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, öfkelenen Burhan T. evindeki baltayı alarak Seçkin M.’ye saldırdı. Kafasına ve sırtına balta darbesi alan Seçkin M. ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan adam, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı adam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baltalı saldırgan Burhan T., Jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı Burhan Tutal’ın ağabeyi Zihni Tutal, olayın alacak verecek meselesi olmadığını, Seçkin Memiş’in kardeşini yaklaşık 25 gündür rahatsız edip haraç istediğini iddia etti. Tutal, "Çoluğum çocuğum var, başım belaya girmesin diye bana söylemiyormuş. Şahıs akşam gelip kardeşimin kapısına dayanmış. Orada nasıl bir olay oldu bilen yok. Karanlık bir mahalle... Kardeşimin boğazında darp izleri var, kazağı yırtık. Doktor raporlarında darp var. Kardeşim korku anında baltayı rastgele sallamış. Olay alacak verecek meselesi değil, haraç meselesidir. İki taraf da birbirini tanımıyor, zoraki alışveriş. Köyden bir el olduğunu düşünüyoruz. Arabayı arıyoruz, köye nasıl geldiğini öğreneceğiz” dedi.