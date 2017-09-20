Baraj kenarında ceset bulundu

Cesedin yanındaki av tüfeği intihar ihtimalini güçlendirdi.

Edinilen bilgilere göre, Boğazköy Barajı’na balık tutmaya giden balıkçılar, gece saat 04.00 sıralarında baraj kenarında hareketsiz bir şekilde yatan şahsı görünce durumu jandarma ve 112’ye bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ettiler. Cenaze, jandarma olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bulunan cesedin 42 yaşındaki Nazim Ş.’ye ait olduğu belirlenirken, şahsın kendi aracıyla balık tutmaya geldiği öğrenildi. Cesedin yanında bulunan av tüfeği intihar olayını güçlendirirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.