Barajlarda Şubat ayına yetecek kadar su var

Bursa'nın içme suyunu karşılayan iki barajlardan gelen haberler sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 2019 yılı şubat ayı ortalarına yetecek kadar suyu var.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 69.49, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 9.21 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 38.77 olarak tespit edildi. Toplam kullanılabilir su hacminin ise 25 milyon 784 bin 431 metreküp olduğu belirtildi.Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile 2019 yılı şubat ayı ortalarına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.