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10 Temmuz 2018 11:53

Barajlardaki doluluk sevindirdi

Bursa’nın 2019 Ocak’a kadar yetecek suyu olduğu açıklandı.

Barajlardaki doluluk sevindirdi

10 Temmuz 2018 11:53


Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Temmuz ayı itibariyle Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranının yüzde 100 seviyelerine ulaştığını ifade ederek, barajlara hiç su girişi olmasa da Bursa’nın 2019 yılı Ocak ayına kadar yetecek kapasitede su rezervinin bulunduğunu söyledi.


Bursa’ya içme suyu temininde bulunan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su doluluk oranlarının, yıllık ortalamaların üzerinde bulunduğuna işaret eden Gülenç, “Doğancı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 88, Nilüfer Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 100 düzeyindedir. Bahar aylarının yağışlı geçmesi ile Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranları artış gösterdi. Barajlara hiç su girişi olmasa dahi Bursa’nın 2019 Ocak ayına kadar yetecek düzeyde içme ve kullanma suyu bulunmaktadır” dedi.


Kışın su oranlarının kritik geçirildiğine dikkat çeken Gülenç, “Kış ayları ile ilgili tereddütler yaşarken, bahar aylarında gelen şiddetli yağışlar ile Doğancı ve Nilüfer barajları tam doluluk seviyesine ulaştı. Bugün itibari ile hiç yağmur yağmasa dahi 7 ay yetecek suyumuz var” diye konuştu.


Gülenç, yine de suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.




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