Ermiş, “Takım kimyasının oturmasıyla zamanla istenilen yerlere geleceğiz” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın başarılı oyuncularından Barış Ermiş, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını değerlendirdi. Her takımda olduğu kadar kendilerinde de adaptasyon sorunu olduğunu belirten Ermiş, şu ana kadar herkesin özverili bir şekilde çalıştığına vurgu yaparak, “Bormio’da çok yoğun bir idman programından geçtik. Orada maçlar yaptık. Tabii ki bu maçlarda kazanmak veya kaybetmek kriter değil. Birbirimizi tanımamız, alışmamız, neleri yapabildiğimizi öğrenmemiz daha önemli. O yüzden çok fazla sonuç odaklı oynamıyoruz. Daha çok rotasyon amaçlı, yeni gelen oyuncuların neler yapabildiği, takıma nasıl katkı sağladığı üzerinde duruluyor. Şu ana kadar da bence iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Geçen yıldan daha iyi olmalıyız"

Kağıt üstünde bakıldığında ligde çok büyük bütçeli takımlar olduğunu ancak geçen yıl da bu sürprizleri çok iyi yapan bir takım olduklarını vurgulayan 32 yaşındaki basketbolcu, “Geçen sene çok iyi gitmeyen bir sezonu son anda iyi bir karakter göstererek Play-off’la kapattık. Bu sene hedefimiz geçen yıldan daha iyisini yapabilmek. Özellikle kendi saha ve seyircimiz önünde. Gerçekten güzel bir seyircimiz oluştu. Eski TOFAŞ’ın zamanından beri Bursa basketbola aç bir şehir. Arada olan küslüğün yavaş yavaş atıldığını görüyorum. Onları salonda görmek mutluluk verici. Bu yıl yeniden Avrupa heyecanı yaşayarak eski günlerini hatırlayacaklar. Arada kazalar olacaktır, formsuzluklar olacaktır, kötü maçlar geçireceğizdir ama önemli olan sonunda varacağımız başarı” şeklinde konuştu.

"Gençler küsmeden çok çalışmalı"

Avrupa arenasının genç oyuncular için de çok önemli bir tecrübe olacağını ifade eden Barış Ermiş, “Antalya’da oynadığımız son maçta Yiğit’in performansı gerçekten mutluluk vericiydi. Hele şanssız bir şekilde Tony Crocker’ın elini kırmasının ardından böyle bir çıkış yapması hem bize hem teknik ekibe güven veriyor. Onların süre almasını çok istiyorum. Ben de o yollardan geçtim, onlar kadar zorluklar çektim. Onların yaşında oynayamadım. Ama bu iş zaman işi. Tek yapmaları gereken hiç küsmeden çok çalışmaları. Çok iyi antrenörlere ve gençlere önem veren kulübe sahipler. Bizler, yabancılar gelip geçiciyiz ama onlar bu kulübün altyapısından kazanılan oyuncular. Bu organizasyonu sahiplenmeleri lazım. Bu sayede TOFAŞ’ın gelecekteki iskeletinin oluşabileceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"Zamanla istenilen yerlere geleceğiz"

Takım kimyasının oturmasıyla zamanla istenilen yerlere geleceklerini sözlerine ekleyen Ermiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl takım karakterimiz öncelikle müdafaa ağırlıklı. Uzun rotasyonumuzun değişmesiyle hücumda da oyuncuların bireysel yetenekleriyle takıma verebildikleri özgürlükler var. Her oyuncu farklı özelliklerde. Pierria Henry’nin de zamana ihtiyacı olacaktır. Herkes iyi niyetli ama bu yeterli değil tabii ki. Beraber oynadıkça, beraber kaybettikçe, beraber kazandıkça, beraber zaman geçirdikçe bazı şeyler kazanılıyor. Şu ana kadar benim gördüğüm herkes çok pozitif. Herkes elinden geleninin maksimumunu vermeye çalışıyor."