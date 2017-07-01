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01 Temmuz 2017 11:30

Barış Yardımcı, Bursaspor’a imzayı attı

Bursaspor, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor’da forma giyen Barış Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Barış Yardımcı, Bursaspor’a imzayı attı

01 Temmuz 2017 11:30


Süper Lig’de 2017-2018 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor’da forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Barış Yardımcı ile daha önce prensip anlaşmasına varmıştı. Genç oyuncu, Özlüce Tesisleri’nde kendisini 3 yıllığına Bursasporlu yapan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Yardımcı, "Bursaspor’a geldiğim için çok mutluyum, taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum, Bursaspor Türkiye’de büyük bir takım, yönetimi, taraftarıyla çok güzel bir kulüp” dedi.




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