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02 Eylül 2018 19:01

Bariyerlere saplanan araçta can pazarı

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl Oylat kavşağında meydana gelen kazada, özel otomobil bariyerlere çarptı.

Bariyerlere saplanan araçta can pazarı

02 Eylül 2018 19:01

Feci kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, tatilin ardından memleketleri Afyon’a seyir halinde olan sürücü Sadık Değirmenci yönetimindeki 03 KD 741 plakalı özel otomobil, Bursa-Ankara karayolundan Oylat kavşağına girmek istediği sırada kontrolden çıktı. İki yol ortasındaki demir bariyerlere çarpan özel otomobilde o andan itibaren tam anlamıyla can pazarı yaşandı.


Demir bariyerler özel otomobile ok gibi saplanırken kazada sürücü Sadık Değirmenci ile araçta bulunan eşi Gülcan Değirmenci, çocukları Ömer Eymen ve Yusuf Kaan Değirmenci yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslardaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar.




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