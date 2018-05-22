25 Haziran sabahı Türkiye’de güven ve istikrar daha da güçlenecektir. 24 Haziran yepyeni bir sistemle güçlü Türkiye’nin dünyaya ilanı olacaktır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda dün açıklanan 27. dönem milletvekili aday listesi ve seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantıya Çavuşoğlu’nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İçişleri eski bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile milletvekili adayları yer aldı. Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Dün saat 17.00 itibariyle 20 adayımız belirlendi. Sizlerle de paylaştık. Bu süreçte bizlerle beraber bu sürece katkı sağlayan bütün teşkilat mensuplarımıza, aday adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalarda bulundular. Partimizi temsil ettiler. Bu çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“Meclis, bırakın zayıflamayı daha da güçlü hale geliyor”

‘Geçtiğimiz dönem görev yapan arkadaşlarımızın bir kısmı devam ettiği gibi milletimizin değişim talebine uygun olarak da yeni arkadaşlarımız da listelerdeki yerini almışlardır’ diyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“16 Nisan referandumu sonrası kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasi istikrar güvence altına alınmış bulunmaktadır. Bundan sonra koalisyon dönemleri kapanmıştır. Kirli pazarlık yoluyla, hülle yoluyla milletvekillerini kiralayarak, milletin iradesinin aksine hükümet kurup, hükümet yıkma dönemleri tarih olmuştur. Biz her zaman yeni dönemde güçlü yürütme, güçlü meclis yani güçlü yasama dedik. Ortaya çıkan listelerimize baktığımız zaman güçlü yasama talebinin ne kadar gerçekçi olduğunu görürsünüz. AK Parti olarak bir yandan güçlü yürütmeyi oluştururken, öbür yandan güçlü yasamayı oluşturacağız. Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımak istiyoruz. Bu listelerden ortaya çıkan ana fikir, Cumhurbaşkanımız tarafından millete söylenen, ‘Milletim; sizden güçlü bir yasama organı istiyorum’ ana fikridir. Öte yandan 16 Nisan referandumu esnasında her zaman olduğu gibi gerçeklikten kopuk sadece yalana dayalı siyasetin tezahürü olarak gördüğümüz bugün de ne kadar gerçek dışı olduğu anlaşıldığı üzere yeni sistemle Cumhurbaşkanımızın iradesiyle meclis, bırakın zayıflamayı daha da güçlü hale geliyor. Bunun en önemli göstergesi de AK Parti listeleridir.”

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’yi daha da güçlendirecektir”

Yürütme organının hızlı ve etkin karar aldığı bir Türkiye hedefine millet birlikte kavuşacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Yasama organını zayıflatan ve siyaseti itibarsızlaştıran milletvekili listelerini, siyaset mühendisliğinin bir aracı haline getiren ve parti içi iktidar mücadelesini listeler üzerinden gören ana muhalefet anlayışıdır. Bana göre Bursa’daki iki milletvekili arkadaşımız da dahil olmak üzere bir emirle seçmen iradesini adeta yok sayarak, ağlaya ağlaya bir başka partiye gönderip, sonra yine böyle bir emirle partisine çağıran anlayış millet iradesine büyük bir saygısızlıktır. Coğrafyamızda, içinde bulunduğumuz çetin koşullarda daha güçlü mekanizmaları barındıran cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile Türkiye uluslar arası arenada daha güçlü mücadele etme imkanını bu listelerle sağlayacaktır. 25 Haziran sabahı Türkiye’de güven ve istikrar daha da güçlenecektir. 24 Haziran yepyeni bir sistemle güçlü Türkiye’nin dünyaya ilanı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’yi daha da güçlendirecektir. Yürütme organının hızlı ve etkin karar aldığı bir Türkiye hedefimize milletimizle birlikte kavuşacağız. Koalisyon hükümetleriyle başlayan neredeyse yarım asırlık bir sistem tartışması böylece neticelenmiş olacak. Siyasi istikrar taçlandırılmış olacak. Bu da içeride ve dışarıda güçlü Türkiye karşıtlarının istemediği bir gelişmedir. 24 Haziran seçimleri güçlü Türkiye sevdalılarının mücadelesinin neticesi olarak görmek lazım. Türkiye’nin gücüne güç katmak isteyenler 16 yıldır bu ülkenin başarısı için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu ülkenin güçlü iradesine destek olmak üzere sandıkta bir kez daha söz sahibi olarak milletimiz olacaktır. Şüphesiz AK Parti iktidarının yola çıktığı 2001 yılından itibaren kendisine yegane istikamet belirleyici olarak milleti belirlemiştir. Bu süreçte de yine bizim istikamet belirleyicimiz milletimiz olacaktır. Seçim milletimizin ortaya koyacağı, bize göstereceği bir pusula olacaktır ve biz güçlü Türkiye’yi yeni dönemde şahlandırarak tarihteki yerini almak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekili adaylarını basın mensuplarına tek tek tanıttı.