Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, bayram öncesi hastaları unutmadı

Ziyarette vatandaşların bayramını kutlayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın sağlık alanında özellikle son yıllarda kat ettiği mesafeye vurgu yaparak, Özel Esentepe Hastanesinin de bu anlamda kente önemli bir değer kattığını söyledi.

Ziyarette Çavuşoğlu, hastanede yatan hastalarla ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek, istek ve şikayetlerini dinledi. Vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Çavuşoğlu, yaklaşmakta olan bayramlarını da kutladı. Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu, hastane yöneticileri ve personeliyle de bir araya gelerek hem bayramlarını kutladı hem de görevlerinde başarılar diledi.

Çavuşoğlu’nun Özel Esentepe Hastanesi ziyaretinde, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal da yer aldı. Çavuşoğlu’nu, Özel Esentepe Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mudanya ve Köyleri Yardımlaşma Derneği (MUYAD) Başkanı Sahip Keçeci ile Özel Esentepe Hastanesi Genel Koordinatörü Op. Dr. Özgür Türk karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu hastanede misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Op. Dr. Özgür Türk de hastaneyle ilgili Çavuşoğlu’na bilgiler vererek, tam teşekküllü olarak vatandaşlara kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma gayretinde olduklarını söyledi. Dr. Türk, halihazırda Özel Esentepe Hastanesi, Bursa Özel Anadolu Hastanesi ve Metafiz Tıp Merkezi’ni bünyesinde barındıran Kopal Sağlık Grubu olarak, Bursa’ya ve ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Ardından Çavuşoğlu, Mudanya ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam etti.