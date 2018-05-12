Gecede konuşan Çavuşoğlu, “16 Nisan’da bir anayasa değişikliği oldu. Anayasa değişikliği ile beraber Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi ve 24 Haziran’da Cumhur İttifakı dediğimiz bu ülkenin yerli ve milli düşünceye sahip, bir yanda AK Parti, bir yanda Milliyetçi Hareketçi Partisi seçime gidiyoruz. Evlatlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu ülkenin sahibi değiliz, gelecek kuşaklara emanetçisiyiz. Türkiye bizim neslimizin yaşadığı o durumları yaşamasın istiyoruz. TV ekranlarında ya da haber programlarında Avrupa’da ya da Batı’da bir icadın yansıtıldığı o sahnelerden sonra kendimize dönüp, ’Acaba biz bunları görebilecek miyiz?’ derdik. Biz görmeye başladık. Özgüvenimizi yeniden kendimize getirdik, biz yapabiliriz, biz başarabiliriz. Yeter ki yerli ve milli özelliklere sahip olup bu ülkeyi büyütme güçlendirme sevdasında olan aktörle devam edelim” dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“İstanbul gibi İslam dünyasının sembollerinden medeniyet coğrafyamızın tarih kentinden bir siyasi partinin buraya il başkanlığı yapan bir ferdi, Ermenistan’a yapılanın katliam olduğunu açık açık söyleyebilir mi? Bunların meydana getirdiği bir siyasi teşkilatın bu ülkeyi yönetme hakkı var mı? Bir domuzu bir oturuşla yemekle övünen insanların bu millete vereceği bir şey var mı, soruyorum. Hendek çukur siyasetinin yaşandığı dönemde kelle koltukta güvenlik güçlerimiz bu ülke için canını feda ederken, partisinin içerisinde oluşturduğu milletvekillerini bu bölgeye göndererek Türkiye orada insanlara katliam yaptı, dedirterek raporlaştıran bir zihniyet bu ülkeye ne verebilir?”

Çavuşoğlu, “Tek derdi, tek projesi nasıl olur da Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkenin başından atarım olan bir partinin, bu ülkeye verebileceği bir şey yoktur” diyerek şunları kaydetti:

“Terörist cenazesinde ağlayan insanlar, bu milletin temsilcisi olabilir mi? Olamaz. Onun için Türkiye geldiği bu noktadan geri dönemez. Milletimizin eliyle değişen bu sistemi bu defa uygulamak adına ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü yol var yürümek için Türkiye sevdası. AK Parti ve MHP bir araya gelerek milletinin karşısına yerli ve milli duruşlu bir iki parti olarak çıkmıştır. Biz buradayız dedik. Şimdi milletimizin bunun takdirini verecektir" diyerek sözlerine son verdi.

Çavuşoğlu, gecede basın mensuplarına teşekkür plaketi verdi.