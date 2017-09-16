Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: “Bu ülke kimseye pabuç bırakmayacak”

Sadece yüzeysel düşünerek, arka plana bakmadan, kuklayı elinde tutanı görmeden davrananların kimin ekmeğine yağ sürdüklerini gözden geçirmesi gerek” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ilk olarak Değirmenönü Mahallesi’nde esnafla bir araya geldi. Bir kavuncu ile sohbet edip, kavun yiyen Çavuşoğlu, bir dondurmacıdan da dondurma yedi. Vatandaşların çok yoğun ilgi gösterdiği Çavuşoğlu, tek tek el sıktı, sohbet etti.

Bursa Yıldırım Muşlular Derneği’nin düzenlediği ve 80 çocuğun sünnet ettirildiği toplu sünnet cemiyetine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, "Bugün bizim aramıza nifak tohumları saçmak isteyenler, bizim harcımız 1071 yılında karıldı. 1071 yılında kimlerle mücadele ediyorsak, o günden bu yana aynı istikrarla süren mücadelemizi, bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizimle göğüs göğüse mücadele etmeyi göze alamayanların, kaçanların ve içimizde taşeron kurmak suretiyle bu memlekete operasyonu düzenlemek isteyenlere sözüm; ‘ne yaparsanız yapın beraberliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve kararlılığımızı asla bozamayacaksınız. İş birlikçileriniz kim olursa olsun, son terörist etkisiz hale getiriline kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bunların amaçları, bu memleket üzerine kapatamadıkları hesabı, içimizdeki taşeronları kullanarak yeniden gündeme getirip bizi karıştırmak istiyorlar. Her kim bunu yapıyorsa aklını başına toplasın. Bu ülke kimseye pabuç bırakmayacak. Sadece yüzeysel düşünerek, arka plana bakmadan, kuklayı elinde tutanı görmeden davrananların kimin ekmeğine yağ sürdüklerini gözden geçirmesi gerek” dedi.

Türkiye şehitler verirken yapılanların sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürdüğünü dile getiren Çavuşoğlu, “Bu, güvenlik güçlerimizin moralini bozmaktır. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Burada Balkanlardan, Kafkaslardan, Trakya’dan, Doğu’dan gelen çocuklarımız var. Biz buyuz. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Biz bu millete hizmetkar olmak için yola çıktık. Bu uğurda, her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda Hakkari Çukurca’da şehit olan Harun Arvas’ın kardeşi Mehmet Kasım Arvas ve yeğeni Yusuf Eymen Arvas da toplu sünnet cemiyetinde sünnet oldu.