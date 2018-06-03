Manşetleriyle hükümet kurup hükümet yıkmışlar. Ama nafile onlar eskide kaldı’ diye konuştu.

Gürsu Sporcu Fabrikası ve Gürsu’ya kazandırılan okulların açılışlarıyla Hasta Sağlığı Merkezi (HASAM) temel atma töreni vatandaşların yoğun katlımı ile gerçekleşti. Temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bizim bu millete sevdamız var. Aşk ile koşan yorulmaz kadrolara sahibiz. Bursa’nın Türkiye’nin dört bir yanına hastaneler sağlık ocaklar yapıyoruz. Bunlar Türkiye’de hayaldi. Ama biz bunları başardık. 24 Haziran’dan itibaren de daha güzel yatırımlarla devam edeceğiz. Karşımızdaki muhalefet anlayışı çok farklı. Bizim yaptıklarımıza karşın bende bunu yapacağım diye gelmiyor. Mütareke basını Mersin’deki şehir hastanesine giderek oranın itibarını, AK Parti’nin itibarını yıpratmak için tiyatro oynuyor. Bunlarda bu ülkeyi yönetmek üzere yola koyulanlar. Kardeşim güneş balçık ile sıvanır mı? Güzele güzel demeyenin yapılan işe yaptı demeyenin olduğu bir yerde kalpler kötü kardeşim. Bunlar köşklerde hükümet kurup hükümet yıkmışlar. Manşetleriyle hükümet kurup hükümet yıkmışlar. Ama nafile onlar eskide kaldı" diye konuştu.

Millete hizmetkar olma anlayışı ile yola çıkmış kadrolar olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Biz efendilik taslamak için değil, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ediyoruz. Yıllardır o sebeple adalet adına hareket ediyoruz. Ama birileri ilerisini göremiyor. Bu ülke çok enerji kaybetti. Bu ülke çok önceden yapılması gereken yatırımlar ertelendiği için büyümekte geç kaldı" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, görevi başında şehit edilen eski Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız’ın verdiği sözleri tek tek yerine getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Verdikleri sözlerin yüzde 90’ını yerine getirdiklerini söyleyen Işık, "İnşallah geriye kalan yüzde 10’u da tamamlayacağız. Şehit belediye başkanımızın hayaliydi. Gürsu’ya bir devlet hastanesi yapmak. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Temel atma töreninin ardından protokolün hepsi daha sonra Cüneyt Yıldız’ın kabrini ziyaret etti.