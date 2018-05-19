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19 Mayıs 2018 22:13

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu gençlerle iftarda buluştu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Kestel ilçesinde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu gençlerle iftarda buluştu

19 Mayıs 2018 22:13

Çavuşoğlu, İsrail’in Kudüs’e saldırmasını değerlendirerek, “İlk kıblemizi koruyamazsak şimdiki kıblemize göz dikerlerse ne yapacağız” dedi.


Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Kestel ilçesinde Belediye Başkanı Yener Acar’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebi ile düzenlediği iftar programında gençlerle bir araya geldi. İftardan sonra açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu hatırlatarak AK Parti tarafından kendilerine siyasi hayatta söz hakkı tanınmasını değerlendirdi. Milletvekili olma yaşını 18’e indirmelerinin en önemli sebebinin gençlere olan güvenleri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Biz size siyasi hayatta söz hakkı tanırken bizi eleştirenler, sizi bir işe yaramaz sayanlar yarın gelip ‘Biz size güveniyoruz’ diye oy isteyecekler. Bu açıklamaların hepsi güven testinden geçememiştir. Onlara güvenmeyin” ifadelerini kullandı.


Gençlere verdiği mesajların ardından İsrail işgali altındaki Kudüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yenikapı’da yapılan Kudüs ile dayanışma mitingine dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin yapılan saldırıların karşısında olduğunu ve olacağını belirterek, “Biz burada bu mübarek ayı huzur içinde geçirirken İslamiyet’in ilk kıblesi olan Kudüs İsrail işgali altında yaşıyor. İsrail devleti bebek demeden, sakat demeden, engelli, yaşlı demeden binlerce insanı ağır teknolojik silahlarla şehit ediyor. Mescidi Aksa bizim ilk kıblemiz, Cumhurbaşkanımız da dediği gibi, biz ilk kıblemizi savunamıyorsak yarın bizim şimdiki kıblemize saldırırlarsa orayı savunabileceğimizin garantisi nedir. Bu mukaddes görev sadece Filistinli kardeşlerimizin omzuna yüklenen bir yük değildir aksine bir buçuk trilyon Müslüman’ın her birinin omzuna düşen görevdir” diye konuştu.




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