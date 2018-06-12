Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu İznik’te iftara katıldı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu seçim çalışması için İznik’e geldi. Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İznik İlçe Başkanlığının 3 bin kişiye verdiği halk iftarına katıldı. Milli İrade Meydanın da gerçekleşen halk iftarında vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, “Tüm dostlar öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Tuttuğumuz oruçların kabul olması dileğiyle saygılar sunuyorum. İzniklilerle bu iftarda bir araya gelmemize vesile büyükşehir belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizdir. AK Parti kadroları olarak yola çıkarken hepimiz biliyoruz ki ekonomik dar boğaz içinde idik. Vatandaşlarımızın bir morale ihtiyacı vardı. Bu yola çıkarken bizim kaynağımız Türkiye dedik beşeri sermayemiz dedik vatandaşlarımız dedik. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizim bu millete olan sevdamız büyük Türkiye’ye olan aşkımız ile birlikte çalışmaya başladık. Son 16 yılda ülkemiz 3.7 kat büyüdü. Her şeye rağmen diyoruz çünkü iktidar olmamızın hemen ardından kapalı kapılar ardından Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırmak için gizli ilişkiler ve birçok projeler olduğunu gördük. Ay ışığı, Yakamoz ve Balyoz adları ile adlandırılan darbeler ile bizleri direksiyondan uzaklaştırmak istediler. Ancak başaramadılar. ‘Bu yolda ben kefenimi giydim ve yola çıktım’ diyen bir liderimiz vardı. 27 Nisan e muhtırayı hatırlayınız. Geçmiş dönemlerde şapkasını alıp gidenler gördük. Ama bugün o muhtırayı buruşturup bir kenara atan Recep Tayyip Erdoğan ve kadroları var. Bugün ülke için sağlıktan eğitime, ulaşımdan teknolojiye bir çok alanda yapılamaz denilenleri büyük bir başarı ile gerçekleştirdik. Bugün Türkiye savunma sanayinden teknolojik alt yapıya kadar birçok konuda büyük adımlar attı. Zamanında İznik’ten İstanbul’a 3-4 saatte gidilirken şimdi İznik İstanbul oto yolu ile 40 dakikada gidiliyor. Darbe kalkışmalarına rağmen asla pes etmedik. 24 Haziran tarihi, ülkemizin dönüm noktasıdır. Bu güne kadar yaşadığımız idari sistemde milli iradeyi ortaya çıkaramadık. Cumhurbaşkanımız sayesinde bunu aştık ama sistemdeki sıkıntılar mevcuttu. 16 Nisan da sizlerin oyu ile yeni hükümet modelini ortaya koyduk. 24 Haziranda ise bu modelin tatbikini ortaya koyacağız. Artık koalisyon dönemleri bürokratik engeller olmayacak. Bu gün baktığımız zaman ülkeye vizyon vaat eden zaten bir lider yok zaten Recep Tayyip Erdoğan’dan başka. Onlar durdurmayı vaat ediyorlar, onlar yıkmayı vaat ediyorlar, onlar yerinde saymayı vaat ediyorlar. Önümüzdeki 5 yıllık zamanda 146 yeni proje ile Türkiye adeta uçacak. Gençlerimizin önünü açıp Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye çok şey değişti, Türkiye kabuğunu kırdı. Macun tüpten çıktı geri dönüşümüz asla mümkün değil. Gelecek ufuk diyoruz" dedi.