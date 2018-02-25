Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu bir aparattır"

Kemal Kılıçdaroğlu bir aparattır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da delege toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini sürdürürken 2019’da gerçekleşecek olan seçimin geçmişteki bütün seçimlerden önemli olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye’nin ayaklarına pranga vurmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu bir aparattır. Kılıçdaroğlu uluslararası vesayet odaklarının Türkiye içerisinde kullandıkları bir aparattır. Gezi sürecinde, 17-25 Aralık olaylarında çatı formülünde, hendek ve çukur teröründe görmedik mi, gördük" diye konuştu.

"Siyaset bir meslek değildir"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Siyaset bir meslek değildir. Siyaset bu millete hizmet etme aracıdır. Siyasette Allah kime neyi nasip ederse görevini yapar emaneti emin ellere teslim eder. Bizimkisi bayrak yarışına benzemiyor. Bayrak yarışında koşucu her yüz metrede elindeki bayrağı diğerine teslim eder ve orada durur. Bayrağı teslim alan koşar. Ama bizim kadrolarımızda bayrağı teslim eden de koşar, teslim alan da koşar. Hedefe gidene kadar buna devam ederler" şeklinde konuştu.

"AK Parti sendelerse Türkiye sendeler"

2019’daki seçimlerin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye çok önemli bir konjonktürün içinden geçiyor. Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderi örtüşmüştür. Eğer AK Parti sendelerse Türkiye sendeler. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasının temelinde yatan neden AK Parti’yi ortadan kaldırmak ya da bitirmek değildir. Onun temsil ettiği güç Türkiye’nin gücüdür ve Türkiye’yi teslim almak isteyenler öncelikle Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almaktadır. Durum bu kadar açık ve nettir. Şimdiye kadar gidilen bütün seçimlerde hep birbirimize şunu söyledik. Bu seçim çok önemli dedik, doğru. Gerçekten de o seçim çok önemliydi. Geçirdiğimiz bütün bu 12 seçimi terazinin bir kefesine koyun, 2019’da yapacağımız seçimleri bir kefesine koyun. 2019’daki kefe daha ağır basar. Çünkü sizi temin ederim ki 2019’da eğer Recep Tayyip Erdoğan’ı yolundan döndüremezlerse bu masanın etrafına gelip bizimle mutabakat sağlamak zorundadırlar. Başka yolu yoktur. Çünkü 2023 ondan sonraki 5 yılın içerisindedir. Çünkü biz 5 yıl içinde yüzde 70 olan savunma sanayimizi yüzde yüze ulaştıracağız. Üçüncü hava limanını açacağız."