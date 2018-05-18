Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu MÜSİAD’ın iftar yemeğine katıldı

MÜSİAD’ın iftar yemeğine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa protokolü katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yemekte MÜSİAD üyelerine seslendi. Çavuşoğlu, “Buraya İstanbul yeni kaşı mitinginden geldim. Bizler burada çok müstesna sofralarımızda çoluk çocuğumuzla hayatımızı geçirirken bizleri orada savunan kardeşlerimiz var. Kudüs gökte inşa edilip aşağıya indirilen bir ülkedir. Kudüs bizim sınavımız, Mescidi Aksa ilk kıblemiz. Biz bugünkü kıblemizi koruyamazsak ne yaparız. Sevgili kardeşlerim biz bugün bir karar verdik; biz artık mescidi aksanın nöbetini sadece Filistinlilere bırakmamalıyız, bu yük onlara ağır geliyor. Onun için bir şey yapmak zorundayız elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Bunu bugünde belirtiyoruz. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın üzerine çullanmak için fırsat kolluyor. Ama biz bunu yeneceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bunları yeneceğiz bunu biliyorum” dedi.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses ise, “Güzel bir yaz ayında hürriyet içerisinde mutluluk içerisinde de bu akşam bizlere bu iftarı nasip etti. Maalesef bütün İslam coğrafyasında çok büyük sıkıntıların olduğu devirde yaşamaktayız. Son olarak Filistin’de yaşananlar hürriyetin ne kadar zor olduğu zamanlar, Allah bize bunları göstermesin. Tabi bu yalnız başına olan bir şey değil. Bizim seyahat hürriyetimiz olmasa, bakın batı şeriata da Gazze’ye bu insanlar bir hapishane düşünün buradan çıkıp seyahat etmeyi düşünen insanlar. Bir tarafları duvar diğer tarafları gardiyan. İnşallah Türkiye’de Müslümanların gayreti ve vicdan sahibi insanlarla bu durum sona erer” diye konuştu.