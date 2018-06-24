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24 Haziran 2018 12:24

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu oyunu Bursa’da kullandı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, oyunu Bursa’da eşi ile birlikte kullandı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu oyunu Bursa’da kullandı

24 Haziran 2018 12:24


Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eşi Fatma Çavuşoğlu ile birlikte Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokuluna gelerek 2325 nolu sandıkta oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Evlatlarımızın geleceği için hep birlikte bütün bir millet olarak oy kullanıyoruz. Sadece Türkiye’de değil, uzak coğrafyalarda yüzünü Türkiye’ye dönmüş, Türkiye’nin birliği, beraberliği ve güçlü olması için dua eden gönüller var. 81 milyon milletimiz bugün Türkiye’nin geleceği, birliği, beraberliği için sandık başında. Seçimin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Türk milletimize, Bursalı vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum” dedi.


Seçime katılım oranının Türkiye’de yüzde 86-87 civarında olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bunu hiçbir Batı ülkesinde göremezsiniz. Türkiye demokrasiye sahip çıkıyor. Engelli vatandaşlarımızın da bu seçimlerde seyyar sandıklar vasıtasıyla hiçbir zorlukla karşılaşmamaları, vatandaşlık haklarını istedikleri gibi kullanmaları için engellerini kaldırdık ve sandıkları onların ayağına götürdük” diye konuştu.




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