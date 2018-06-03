Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesinde kendi seçim bürosu ve AK Parti Bursa Milletvekili adayı Refik Özen’in seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Sahada karşılaştıkları atmosferin kendilerini 24 Haziran’a ilişkin olarak umutlandırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Allah’ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kaldığı yerden ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır. Milletimizi ve ülkemizi nasıl daha fazla kalkındırabiliriz, onların refahını ve mutluluğunu nasıl daha fazla artırabiliriz ve ülkemizi bu noktada nasıl daha fazla geliştirebilirizin derdiyle dertlenen siyasi aktörler olarak önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı belirledik. Türkiye’de bundan sonraki süreçte bir tarafta güçlü meclis olsun bir tarafta güçlü bir yürütme organı yani cumhurbaşkanlığı, ikisinden mürekkep güçlü bir Türkiye olsun. Türkiye bence şu anda tarihinin en güçlü dönemindedir. Çünkü etrafımızda yaşanan olaylara baktığımız zaman özellikle Türkiye’ye dönük olarak projelerin ve siyaset mühendisliklerinin geliştirildiğini, Türkiye’yi adeta teslim almak isteyen kimi oyunlarla, tuzaklarla karşılaştığımızı nazara aldığımızda milletimizle beraber bütünleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm bunların üzerinden geldi" dedi.

Türkiye son 16 yılda her şeye rağmen 3,5 kat büyüdüyse önümüzdeki süreçte 3,5 kat büyümek için artık 16 yıl beklemek gerekmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Çünkü Türkiye 16 Nisan’da yapmış olduğu hükumet değişikliğiyle beraber yeni bir faza ve evreye geçmiştir. Daha hızlı ve etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin tamamen kısaltıldığı hatta ortadan kaldırıldığı bir süreçte Türkiye, dijitalleşen Türkiye, teknoloji ve bilgi üreten Türkiye, ürettiği bilgiyi ihraç eden Türkiye, nitelikli ve katma değer sağlayan ürünleriyle daha güçlü, müreffeh ve dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmiş bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açılışlara, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla partililer katıldı.