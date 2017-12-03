 » Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Yıldırım'da Sağlık Merkezi Açılışı Yaptı

Yıldırım Belediyesi, Yediselviler Mahallesi sakinleri ile yakın bölgedeki Sıracevizler ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde ikamet eden vatandaşların faydalanabileceği Yediselviler Hizmet Binası ve Davutkadı Aile Sağlığı Merkezi’ni hizmete açtı. Açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Milletvekili Mustafa Öztürk, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

“Örnek sağlık sistemi”

2002 yılında ‘artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek yola çıktıklarını ve hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlattıklarını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Eğitimden teknolojiye, ulaşımdan sanayiye birçok yeniliğe imza attık. Sağlık için yapılan yatırımları, atılan adamları ve sonucunda yakalanan refahı hükumet olarak çok önemsiyoruz. İnsanlarımız tedavi olabilmek için kuyruklarda zaman geçiriyor, ilaç bulmak için kapı kapı geziyor, ameliyat olabilmek için yıllarca sıra bekliyordu. Devletle milleti kenetlendirerek sağlık hizmetlerinde yaptığımız atılımlarla birçok dünya ülkesi tarafından örnek alınan bir sağlık sistemine sahip bir ülke olduk. Artık dünyanın birçok köşesinde rahatsızlık yaşayan vatandaşına ulaşabilen ambulans uçaklarına sahibiz. Yıldırım’da da bu güzelliklerin yansımasını görüyoruz. İnsana verdiği değer ve yaptıkları hizmetler nedeniyle Başkan İsmail Hakkı Edebali’yi tebrik ediyorum” dedi.

“Doğrudan insana yapılan bir yatırım”

Sağlık yatırımları ile Bursa’nın ivme kazandığını işaret eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Hükümetimiz sağlık ve eğitimde çok önemli çalışmalar ortaya koyuyor. Yapılan yatırımlar önemli ihtiyaçları giderdiği gibi daha iyisinin yapılması konusunda kalite standartlarını da artırıyor. Şehir Hastanesi ve diğer inşası devam eden hastanelerimizle önemli sağlık alanında Bursa’yı yukarıya taşıyoruz. Belediyeler de sağlık alanında önemli yatırımlar yapıyor. Sağlığa yapılan yatırım doğrudan insana yapılan yatırımdır. Bu konuda sağlığa verdiği destekleri yakından takip ettiğimiz Yıldırım Belediye Başkanımızı kutluyor, bu hizmetlerin daha nicelerine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 20 yıl öncesine göre artık çok fazla mesafe kat ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yerel yönetim olarak sağlık merkezlerine, camilerine, hastanelerine, okullarına destek olan belediyelere sahibiz. 20 yıl önce bunlar yapıldığında soruşturma geçiren belediye başkanları vardı. Ancak bu ülke yerel yönetimden gelen çok kıymetli bir Cumhurbaşkanı’na sahip. Bu kapsamda insana en iyi hizmetin nasıl aktarılacağını çok iyi biliyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz aile sağlığı merkezi, kamu kurumlarının dayanışma halinde çalışarak şehirleri geleceğe nasıl taşıyabileceğinin, insanların yaşamına nasıl katkı sunacağının bir göstergesi. Bu konuda Yıldırım Belediyen Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’yi kutluyorum. Sağlık alanındaki hizmetleri, eğitim alanındaki hizmetleri ve rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında yürüttükleri ile çok önemli bir vizyon sergiliyor” şeklinde konuştu.

“Toplumun her kesimine hizmet götürüyoruz”

İnsan ve şehir odaklı projeler ürettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Toplumsal birlikteliğimizi sağlayacak olan insana yönelik hizmetlerimizde aileyi referans alıyoruz. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engellilerimize, gazilerimize, şehit yakınlarımıza yönelik projeler üretiyoruz. Toplumun tüm kesimlerine ayrı ayrı hitap edecek hizmetler hayata geçiriyoruz. YIL-MEK ve kooperatifimizle kadınlarımızı meslek sahibi yapıyor, şehrin ekonomik yaşamına dahil ediyoruz. KETEM’ de ücretsiz kanser taraması yaptırabilmeleri için kendilerini evlerinden alıp yine evlerine kendi araçlarımızla taşıyoruz. Engellilerimizi sosyal yaşamın içine kattığımız Müzik Akademimiz ve Engelsiz Mutfak projemizle engellerin nasıl aşılacağını herkese gösteriyoruz.” dedi.

On birinci sağlık merkezinin açılışı yapıldı

Önemli bir diğer hizmet yelpazesinin şehre yapılan yatırım olduğunu işaret eden Başkan Edebali, “İnsan odaklı projelerimizle Yıldırım’ı geleceğe hazırlıyoruz. Kadim medeniyetimizden aldığımız değerlerimize sahip çıkarak şehri yeniliyoruz. Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle destekleyecek birçok proje geliştiriyoruz. Sular Vadisi, Türkiye’nin en büyük spor kompleksi, meydanlar, kültür merkezleri, parklar ve diğer tüm sosyal donatı alanlarını ortak akılla ilçemize kazandırarak Yıldırım’a değer katıyoruz. Modern ve donanımlı aile sağlığı merkezlerimizin 11’incisi olan tesisi Yediselviler Mahallemize kazandırırken yakın mahallelerdeki vatandaşlarımız için de önemli bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Elbette ki sağlık önemli. Sağlık hizmetlerine kolay ulaşım anlamında birçok sağlık merkezini ilçe sakinlerimize yürüyüş mesafesinde olacak şekilde konumlandırıyoruz. Aile sağlık merkezimizin bölgemize ve Yıldırım’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yediselviler Hizmet Binası ve Davutkadı Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı yapıldı.