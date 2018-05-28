Çavuşoğlu, “25 Haziran sabahında güçlü Türkiye şahlanmaya devam edecektir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Adayları seçim çalışmalarını Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin ve Orhan Gazi’nin türbelerini ziyaret ederek başladı. Ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 24 Haziran’da milletin Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçeceğini belirterek, “Milletimiz bir sandıkta Cumhurbaşkanı bir sandıkta da milletvekili için oy kullanacaklar. AK Parti olarak da uzun bir süreden beri yeni seçime hazırlanmak şuuru ile hiç durmadan, gün geçirmeden hareket etmektedir. Partimiz yine sahalardadır. Daha yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Esasen AK Parti hiçbir zaman milletten bağını koparmamıştır. Millete olan bağı seçimden seçime akla gelen bir parti olmamıştır. AK Parti düğünde, bayramda, kongrede, hayırda, her nerede bir etkinlik varsa milletvekilleri, il teşkilatı ile her zaman milletimizin yanında olmaya gayret sarf ediyoruz. Onların talep ve hassasiyetlerine biz de büyük bir özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Bir seçim takvimi sürecinin başladığını işaret eden Çavuşoğlu, “Seçim takvimi ile başlayan süreci sizde bizlerle beraber yakinen takip edeceksiniz. Bir süre önce genel merkezimiz nezdinde Ankara’da büyük çaplı aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız gelecek 5 yıla ilişkin olarak bir projeksiyon, bir seçim beyannamesini anlattı. 146 projeyi başlık olarak sundular. Bundan bir süre öncede bir manifesto yayınlanmıştı. Biz AK Parti olarak Türkiye’nin geleceğinin ve güçlenmesinin gereklerini yerine getirmek adına çok hazır bir partiyiz. Gerçekten de millette yan yana, milletle birlikte olan onun talep ve beklentilerini dinleyen bir partiyiz. Türkiye içerisinde milletimizin standartlarını geliştirmek, diğer tarafta Türkiye Cumhuriyet olarak bölgesinde ve küresel anlamda daha güçlü bir Türkiye’yi ortaya çıkartmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

16 Nisan referandumunda yarım asrı aşkın süredir devam eden sisteminin değişikliğinin onaylandığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin 24 Haziran itibari ile yeni bir sistemle yönetileceğini söyledi. Bu sistem değişikliğinin Türkiye açısından oldukça faydalı sonuçlar doğuracağının altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye için çok faydalı sonuçlar doğuracağına, hayırlar getireceğine kesinlikle inanıyor ve bu inancı taşıyoruz. Türkiye bundan sonra istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır. Koalisyonlu dönemleri kapatmıştır. Bürokratik olirgartların hüküm sürdüğü Ankara dehlizlerindeki dönemleri kapatmıştır” şeklinde konuştu.

Uluslararası ve yurtiçindeki vesayet güruhunun hükümetleri pranga altına almakla ilgili süreçlerin de artık kapandığını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Türkiye bundan sonra 25 Haziran sabahı istikrarlı bir şekilde tamamen gelecek hedeflerine odaklanarak, bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta AK Parti milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu meclis ile güçlü hükümet, güçlü Türkiye’yle şahlanmaya devam edecektir. Şimdi Türkiye vaktidir. Şimdi Bursa vaktidir. Bolluk, bereket, birlik için AK Parti diyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve milletvekili adayları daha sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua etti. Türbe çıkışında bir taksi durağına uğrayan Çavuşoğlu, daha sonra Bursa’dan ayrıldı.