Bu yol akşam üstü tek şeritten kontrollu olarak trafiğe açılması planlanıyor" dedi.

Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan aşırı yağmur, hayatı felç etti. Bursa - Orhaneli karayolunun 6 noktası heyelan sebebi ile trafiğe kapandı. Yolun açılması için çalışmalar akşamdan beri aralıksız olarak devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, heyelan bölgesine gelerek yolun açılması için yapılan çalışmaları inceledi. Çavuşoğlu, Bursa’ya ve bölgeye büyük geçmiş olsun diyerek sözlerine başladı. Dün akşam 17.00 itibari ile 6 kilometrelik bir çap içinde toplam 6 noktada heyelan meydana geldiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Olağanüstü bir yağış ile metrekareye 50 kilogramlık yağış düştü. Kısa süredeki büyük bir tehlike atlattık. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Ancak araçlara ve bazı noktalarda zararlar söz konusu oldu. Hükumetimiz olarak, Başbakanımızın talimatı ile gereken neyse vatandaşlarımızın zarar ziyanı karşılanması noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yollarda alınan tedbirleri ve çalışmaları gözden geçirmek için buraya geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Dün akşam 17.00 itibari ile gerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız gerek Bursa Valiliğimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekiplerimiz çok büyük bir mücadele ile burada oluşabilecek önemli zararların önüne geçmek için gayret sarf ettiler. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Burada problemin nereden çıkacağını, ön görülür olmadığı için bazı yerlerde sonradan haberdar olduk. Dolayısıyla oralara da acilen müdahale etme durumumuz söz konusu oldu. Bugün itibari ile tek şeritten, kontrollü bir şekilde yolumuz trafiğe açılacak. Bu yağış ön görülebilir bir yağış değildi. Son derece şiddetli kısa sürede çok yoğun yağış nedeniyle bu durum ortaya çıktı. Tekrardan çok geçmiş olsun" dedi.

Selden zarar gören mahalleler de ziyaret edildi

Ayrıca selden zarar gören Doğancı ve Hüdavendigar mahallelerini ziyaret eden Çavuşoğlu, devletin elinden geleni yapacağını ve zararın en kısa sürede karşılanacağını söyledi. Hüdavendigar Mahallesi’nde konuşan Çavuşoğlu, “Biraz evvel Başbakanımızla konuşma imkanımız oldu. Başbakanımızın bu bölgelerde afete ve zarara maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz her daim millet odaklı düşünen bir ekibiz. Gerek dağ yolu üzerinde, gerekse bu mevcut sokaklarda çıkan zararlarla ilgili gerekeni yapacağız. Bu noktadan Ankara’dan bize ne düşerse, Başbakanımızda söyledi ne gerekiyorsa yapılacaktır” dedi.