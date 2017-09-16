Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

22 Eylül’de önce Milli Güvenlik Kurulu ve akabinde Bakanlar Kurulu toplanacak. Bu çerçevede alınan kararları herkes net ve açık şekilde görecek. Türkiye’yi yok sayanlar mutlaka yanılacak" dedi. Çavuşoğlu, Afrin operasyonuyla ilgili olarak da, "Sınırlarımıza yakın bölgede oldu bittiye karşı çıkacağız. Bu noktada Türkiye’nin iç barışı, geleceği ve güvenliği için gereken her adım atılacak" diye konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da FETÖ ve PKK’ya destek olmakla eleştiren Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun şehit yakınlarını incittiğini, bu gidişle 9.seçimi de kaybedeceğini ifade etti.

Bursa’da çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Balkantürksiad’ın açılışını yaptı. Burada gündeme gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Çavuşoğlu, Barzani’nin açıklamalarının yanlış olduğunu referandum kararından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "22 Eylül’de önce Milli Güvenlik Kurulu ve akabinde Bakanlar Kurulu toplanacak. Bu çerçevede alınan kararları herkes görecek. Net ve açık şekilde kamuoyu görecek. Ortadoğu’da sınırlar çizilirken malesef köyler ikiye ayrılmış akrabalar, aileler cetvellerle parça parçaya bölünmüş. Bugün de ellerinde cetvelli cirit atanların bulunduğu bu coğrafyada böyle bir kararı almak iyiniyetle bağdaşmayan kasıtlı bir harekettir. Etle tırnak misaili birbirinden ayrılmayan milletlerin arasına nifak saçanlar, neferet tohumu ekenler ve arkasında kimler olduğunu geçmişten biliyoruz. Mutlaka Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ortadoğu coğrafyasını bir bataklık olarak, insanlık dışı bir şekilde ifade edenlerle yol tutanların mutlaka yolda kalacaklarını ifade etmek istiyorum. Türkiye’yi yok sayanların mutlaka yanılacaklarını ifade etmek istiyorum. Unutulmaması gereken bir husus var ki Türkiye bölgeyle ilgili olarak ortaya çıkan durumlar karşısında takındığı tutumunu bütün kesimlerin herkesin menfaatine ortak paydasına yöneliktir. Dolayısıyla Barzani’nin tekrardan bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini, var olan sorunlara yeni sorun eklenmesinin mevzu bahis olacağını, bölgeye yarar değil yeniden kaosun çatışmaların sürecine yol açacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

"Terör koridoruna müsade etmeyeceğiz"

Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyinde asla terör koridoruna müsade edilmeyeceğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alacak. Bu noktada alınacak tedbirlerin neler olduğunun izahtan vareste olduğunu ifade etmek istiyorum. Bölgede; hele hele sınırlarımıza yakın bölgede "oldu bittiye" mutlaka karşı çıkacağımızı, buna müsade etmeyeceğimizi, bu noktada Türkiye’nin iç barışı, güvenliği, geleceği için gereken adımların her cihette atılacağını söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu şehit yakınlarını incitiyor"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’den gözaltına alındığının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu şunları söyledi: "Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Yapılan işlemin akabinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tutum için birkaç kelime ifade etmek isterim. Sayın Kılıçdaroğlu avukatının avukatlığına soyunmaya çalıştı. Her zaman olduğu gibi FETÖ ile olan mücadelemizi hedef almıştır. Malesef Kılıçdaroğlu gergin olabilir ve üzüntü duyabilir. Yapacağı açıklamaların her zaman olduğu gibi FETÖ ile mücadeleyi hedef almasının düşündürücü olduğunu ifade etmek istiyorum. Malesef Kılıçdaroğlu devam eden süreçte hiç bir şekilde Pensilvanya’yı sevindirmeyen söz söylemiyor. Bunu aynı şekilde PKK için de yapıyor. Son olarak bir milletvekili ve onun sözleri sonucunda kendisine destek verecek açıklamalarından anlıyoruz ki, artık Türkiye’nin PKK ve FETÖ’nün derdiyle dertlenen bir ana muhalefeti var. Bu Türkiye için hiç de hoş olmayan, hiç de kabul edemeyeceğimiz bir tutum davranış şekli. Bu aynı zamanda CHP’ye oy verenleri rencide eden, şehitlerin ruhunu muazzeb eden bir tutum. Şunu bilmeli ki Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu tarihten itibaren 8 seçim kaybetti. Hala terör örgütlerinin sözcülüğünü hem PKK hem FETÖ’nün derdiyle dertlenmeye devam ederse 9.seçimde de mağlup olmaya mukaderdir"