BAL-GÖÇ’ün 17. Genel Kurulu yoğun katılımla Bursa Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Bulgaristan’daki genç nüfus ekonomik sebeplerden dolayı bir başka ülkeye göç etmek durumunda kaldığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bugün Batı Trakya Avrupa’nın en az gelişmiş bölgesidir. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Şimdi bizlerin bir araya gelerek somut atmamız gerekiyor. Bugün Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımıza ve insanlara istihdam temin edecek nasıl bir yatırım yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Artık söz söyleme zamanı geçti, elimizi taşın altına koyma vakti geldi. Bir fabrika satın alıp istihdam gücü sağlanabilir. Bunu yapacak gücümüz var. Bugün Batı Trakya’ya, Balkanlara, Kosova’ya nasıl yatırım götürürüz bunu düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Ne içeride, ne de oradakiler için kamusal anlamda bir sıkıntı bundan sonra olmayacağını belirten Çavuşoğlu, “İstisnai vatandaşlık, uzun dönem ikametgah, sağlık sorunları bunların sorunlar bitti. 31 Aralık tarihine kadar Türkiye’ye her hangi bir sebeple 1 saatliğine dahi kim girmiş ise hepsi uzun dönem ikametgah sahibi olacaktır. Bunun kararı, genelgesi cebimde. Bakanlığımın ilk icraatı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile Türkiye’ye gelmemiş olsa dahi orada okuyan kardeşimize burs olanağı tanıyan yasayı da yürürlüğe koyduk. Ayrıca Vakıflar Müdürlüğü vasıtasıyla yabancı öğrencilerin bursunu 500 liraya çıkardık. Biz sahip çıkacağız” diye konuştu.

Birilerinin çıkıp Lozan ile ilgili laflar ettiğine de değinen Çavuşoğlu, “Ya niye tersinden okuyorsun kardeşim. Bunu nerede söylüyor Cumhurbaşkanı. Atina Cumhurbaşkanının önünde, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın hakkını vermek için bunu güncellemesini söylüyor. Bundan neden rahatsız oluyorsun. Kimse kimsenin toprak bütünlüğüne karıştığı yok. Herkes herkesin hakkını savunmaya çalışıyor. Cumhuriyet tarihinde oraya ayak basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Niye bu zamana kadar gitmediler. Oturdukları yerden hamaset yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Naim Süleymanoğlu ile ilgili bazı yerlere isminin verilmesi istendiği hakkındaki taleplere de değinen Çavuşoğlu, “Biz parti olarak üzerimize düşen görevin gereğini yaparız. Yıldırım ilçesinde Türkiye’nin en büyük spor kompleksine Naim Süleymanoğlu’nun ismini vereceğiz. Biz şimdi hükumet ve belediyeler olarak da yapacağız. Ama hani isim hani isim diye bağıranlar, bugüne kadar birkaç belediyeniz bu atılımı yapsaydı daha iyi olmaz mıydı? Her zaman siyaset yapılmaz. Siyaset samimiyetle yapılır. Her şeyden siyasi rant devşirilemez. Naim Süleymanoğlu hepimizin ortak değeridir” dedi.

Çavuşoğlu daha sonra AK Parti Bursa il yöneticilerinden Sadi Yıldırgan’ın Bağlarbaşı Merkez Hacı Veli Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninin ardından akşam yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Depremin beraberinde getirdiği olumsuzlukları giderebilmek öncesinde gereken tedbirleri almak bakımından birçok yeni düzenlemenin altına imza atmış olduk. Bursa, depremle ilgili olarak çeşitli riskleri barındıran bir ilimiz. KHK ile beraber riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için Gemlik’in sırtlarında yer alan makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının ukdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin tespit edilmek suretiyle Maliye Hazinesine intikalini sağlayacağız. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik’in depremsellikten kaynaklanan riskini ortadan kaldırmak için bir dönüşüme girişmiş olacağız. Bu uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz, değiştirmeyi arzu ettiğimiz halde çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğimiz bir değişiklikti. Bu süreçte milletvekili arkadaşlarımız ve özellikle İsmail Aydın büyük gayret sarf etti. Belediye başkanımız gecesini gündüzünü bu işe kattı. Gemlik’in bu durumunu ortadan kaldırmak ve bu dönüşümü gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Bize bu yolu açtığı ve KHK’da yer almasına imkan sağladığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na ve bakanlar kurulunun tüm üyelerine, milletvekili arkadaşlarıma ve belediye başkanına çok teşekkür ediyorum" dedi.