Hem savunma sanayimizin hem de otomobilimizin testini Yenişehir’de yapacağız" diye konuştu.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılan Şehit Yunus Bal Ortaokulu açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Otomotiv test merkezimizin her türlü evrakı tamamlandı, ihalesi yapıldı. Hem savunma sanayimizin hem de otomobilimizin testini Yenişehir’de yapacağız. Yenişehir büyüyor, Yenişehir’in değeri artıyor. 24 Haziran’da eğer bize güveniniz varsa gerekeni yapın kardeşlerim" diye konuştu.

Şehit Yunus Bal Ortaokulu’nun açılışına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, AK Parti ve MHP milletvekili adayları, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu açılışların ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.