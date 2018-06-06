Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 17:14

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yeni yapılan Şehit Yunus Bal Ortaokulu’nun açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Otomotiv test merkezimizin her türlü evrakı tamamlandı, ihalesi yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

06 Haziran 2018 17:14

Hem savunma sanayimizin hem de otomobilimizin testini Yenişehir’de yapacağız" diye konuştu.


Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılan Şehit Yunus Bal Ortaokulu açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Otomotiv test merkezimizin her türlü evrakı tamamlandı, ihalesi yapıldı. Hem savunma sanayimizin hem de otomobilimizin testini Yenişehir’de yapacağız. Yenişehir büyüyor, Yenişehir’in değeri artıyor. 24 Haziran’da eğer bize güveniniz varsa gerekeni yapın kardeşlerim" diye konuştu.


Şehit Yunus Bal Ortaokulu’nun açılışına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, AK Parti ve MHP milletvekili adayları, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile vatandaşlar katıldı.


Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu açılışların ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç