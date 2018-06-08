Kimin adına kim için yıkıyorsun. Bu ülkeye hizmet aşkın yok mu" dedi. Yerli otomobil projesinin iptal edeceğini belirten Muharrem İnce’ye de yüklenen Çavuşoğlu, "’Yerli otomobil projesini durduracağım’ diyor. Birkaç cümle sonra Almanya’daki bir otomobil firmasını gezdiğinde karşılaştığı manzarayı hayranlık içinde anlatıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Sen yapmazsan başkalarının yaptığıyla övünür, onlardan hayranlıkla bahsedersin" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının açılışını yaptı.

"Kimin adına kim için yıkıyorsun. Bu ülkeye hizmet aşkın yok mu?"

Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti iktidarı döneminde Bursa’ya yapılan sağlık yatırımlarını anlattı. Çavuşoğlu, Türkiye’de AK Parti iktidarının en ayırt edici yönünün sağlık olduğunu belirterek, "Bu ülkede 2002’den önce insanımızın hastalığa duçar olduğunda istenmeyen ortamları bugün bile televizyon arşivlerinden izlerken içimiz kan ağlıyor. Özel hastanelerin önünden dahi geçemeyen vatandaşlarımız, ilaç alamayan vatandaşlarımız, 10 kişilik koğuş odalarda iç içe sağlık arayan hastalarımız. Bunlar hepsi Türkiye’de yaşadığımız manzaralardı. Şükürler olsun bugün yapmış olduğumuz yatırımlarla hastalarımıza artık 7 yıldızlı konforu sağlayacak bir ortamı sunuyoruz. Tüm bunlar dert ile ve insanına sevda ile oluyor. Kanal kanal, meydan meydan dolaşan birileri bugün yapmış olduğumuz yatırımları durduracağını vaat ediyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışı. Nükleer santrali durduracağım, Kanal İstanbul’u durduracağım, hızlı treni durduracağım, mazlum milletlere ulaşan TİKA’yı kapatacağını söyleyenler. Kimin adına kim için yıkıyorsun. Bu ülkeye hizmet aşkın yok mu? Yok demek ki" diye konuştu.

"Bu millete ait değilsiniz, bu milleti sevmiyor, ülkeyi kucaklayamıyorsunuz"

Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu nasıl bir siyaset anlayışı? Siyasetçi, yapacağı yatırımların, projelerin sunumunu yapar. Gençleri heyecanlandırır. Milleti ikna eder. Ülkeye bir ufuk çizer, dönüştürür, geliştirir" ifadelerini kullandı.

Bir cumhurbaşkanı adayının yıkımı vadettiğini belirten Çavuşoğlu, "Kimin adına, kimin için yakıp yıkıyorsun? Bu ülkeye sevdan, millete hizmet aşkın yok mu? Yok belli ki. Onun için yıkıyorsun. ’Yerli otomobil projesini durduracağım’ diyor. Birkaç cümle sonra Almanya’daki bir otomobil firmasını gezdiğinde karşılaştığı manzarayı hayranlık içinde anlatıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Sen yapmazsan başkalarının yaptığıyla övünür, onlardan hayranlıkla bahsedersin. Bu millete ait değilsiniz. Bu milleti sevmiyor, ülkeyi kucaklayamıyorsunuz. Millete tepeden bakıyorsunuz. Yıllarca ötekileştirdiniz, horladınız. Kendinize ilişkin bir zümre kurdunuz. Statükocu bir grup oluşturdunuz. Tatlı su balığı gibi kendi suyunuzda yaşamaya devam ettiniz" dedi.